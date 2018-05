Po 226 letih tudi Wall Street ne bo več, kar je bil

Newyorška borza NYSE, največja v ZDA po dolarskem prometu in druga največja po številu vključenih podjetij, je prvič v 226-letni zgodovini dobila žensko predsednico.

Upravni odbor je pred kratkim na ta položaj imenoval Stacey Cunningham, ki je bila do zdaj direktorica za operativne zadeve. Borzi New York Stock Exchange (NYSE) se je pridružila leta 2012, pred tem pa je delala na konkurenčni borzi Nasdaq.

Zamenjala je Toma Farleyja, ki je vodenje borze prevzel leta 2014 kot njen drugi najmlajši predsednik. Odhaja v enega od večjih skladov tveganega kapitala.

Stacey Cunningham, nova predsednica borze NYSE v New Yorku Foto: Getty Images Znamenita borza vrednostnih papirjev, poznana tudi pod imenom "Big Board", stoji na Wall Streetu na Manhattnu in je v lasti holdinga Intercontinental Exchange (ICE) iz Atlante.

Stacey Cunningham vodenje borze v New Yorku prevzema v času, ko so osrednji borzni indeksi Dow Jones, Nasdaq in S&P 500 blizu najvišjih vrednosti v njihovi zgodovini. Rekord so dosegli konec januarja letos, zdaj pa so nekaj odstotkov nižje.

Tržna kapitalizacija podjetij, ki kotirajo na borzi NYSE, po zadnjih podatkih znaša nekaj manj kot 20 tisoč milijard dolarjev.

Njeno imenovanje bi lahko bilo posledica aktivističnega gibanja #MeToo proti spolnim zlorabam v filmski industriji, ki pridobiva vpliv tudi na Wall Streetu, poudarja ameriški časnik Wall Street Journal. V finančni industriji namreč prevladujejo moški.

Kljub vsemu je že pred več kot letom dni, torej pred razmahom gibanja, tudi borza Nasdaq dobila žensko predsednico. Njeno vodenje je januarja lani prevzela Adene Friedman, ki je že pred tem zasedala vodstvene položaje.