Bo EU obdavčila digitalne velikane?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Finančni ministri EU bodo konec tedna na neformalnem zasedanju na Dunaju znova razpravljali o vprašanju obdavčevanja digitalnih velikanov, ki deli unijo. Francoski gospodarski minister Bruno Le Maire, velik zagovornik digitalnega davka, poziva k zavedanju o pomenu tega davka za Evropejce in k evropski odločitvi.

Francoski minister opozarja, da Evropejci želijo pravičnost in da ne razumejo, zakaj Google, Amazon, Facebook in Apple plačujejo manj davka kot mala in srednja ter druga evropska podjetja.

Projekt, ki že od začetka deli unijo, so v minulih dneh še dodatno ogrozila nova sporočila iz Berlina. Nemški tednik Bild je nedavno na podlagi zaupnega dokumenta nemškega finančnega ministrstva poročal, da po mnenju Berlina "demonizacija" velikih digitalnih podjetij ni učinkovita.

Eu digitalnim velikanom očita, da se izogibajo pravični obdavčitvi

Podlaga za razpravo je marčevski predlog Evropske komisije za obdavčitev digitalnih titanov z znatnimi prihodki v EU, ki temelji na načelu, da je treba prihodek obdavčiti tam, kjer je ustvarjen. EU jim namreč očita, da se s prijavo dobička v članicah z nizkimi davki, kot sta Luksemburg in Irska, izogibajo pravični obdavčitvi.

Slovenija po navedbah finančnega ministrstva dolgoročno kot optimalno podpira predvsem globalno rešitev, morebitne začasne rešitve na ravni EU pa morajo upoštevati globalni kontekst in ne smejo voditi k presežnim administrativnim bremenom za podjetja in davčne uprave.

V EU torej glede tega vprašanja ni soglasja. Zato se že od začetka omenja možnost okrepljenega sodelovanja - uvedbe davka v skupini voljnih držav, pri čemer je slišati svarila pred ponovitvijo zgodbe z davkom na finančne transakcije, ki se ga skupina voljnih že leta trudi uvesti, a nič ne kaže, da je dogovor blizu.

Finančni ministri se bodo na Dunaju v različnih sestavah sestajali danes in v soboto. Slovenijo bo zastopala ministrica Mateja Vraničar Erman. Poleg digitalnega davka imajo na dnevnem redu še vrsto tem, tudi dokončanje bančne unije in druge reforme v območju evra.