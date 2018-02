Bloomberg: NLB plačala izgubljeni tožbi hrvaškim bankam

Nova Ljubljanska banka (NLB) je hrvaškim bankam po dveh pravnomočnih sodbah glede hrvaških varčevalcev plačala zahtevan znesek, poroča ameriški Bloomberg, ki se opira na odgovor hrvaškega ministrstva za finance. Agencija sicer ne navaja, za kakšen znesek gre in katerim bankam je bil znesek plačan.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da mora NLB po novembrski sodbi županijskega sodišča Zagrebački banki v lasti Unicredita plačati približno 800 tisoč evrov, smo na Siol.net pisali že prejšnji teden. V ta znesek so vštete tudi obresti od leta 1992.

Vprašanje deviznih vlog 76 tisoč hrvaških varčevalcev nekdanje zagrebške podružnice Ljubljanske banke (LB) sega v prvo polovico 90. let prejšnjega stoletja. Dosojene odškodnine v sporih, ki jih Slovenija ne priznava, bodo očitno dodatno poslabšale odnose med državama.

Spor, star toliko kot obe državi

Kot je znano, je Hrvaška vloge ob osamosvojitvi prevzela v svoj javni dolg. Po podatkih hrvaškega finančnega ministrstva je bilo prenesenega in izplačanega za dobrih 270 milijonov evrov tega denarja.

Foto: STA Nato sta Privredna banka Zagreb (PBZ) in Zagrebačka banka v imenu hrvaške države proti NLB in Ljubljanski banki (LB) začeli vlagati tožbe na sodišča na Hrvaškem, s katerimi sta zahtevali vrnitev tega denarja. Na ti dve banki so namreč hrvaški državljani prenesli devizne depozite iz podružnic tujih bank, med drugim LB, na ozemlju Hrvaške.

Ves ta čas je bilo slovensko stališče, da gre za vprašanje, ki bi ga morali obravnavati v okviru pogajanj o nasledstvu.

Hrvaška se je strinjala: Gre za vprašanje nasledstva

Leta 2013 je kazalo, da bo reševanje problema začasno odloženo. Slovenski predsednik vlade Janez Janša je namreč s hrvaškim premierjem Zoranom Milanovićem na Mokricah podpisal memorandum, po katerem so prenesene devizne vloge del razprave o nasledstvu nekdanje Jugoslavije. Takrat je Janša dejal, da sta državi rešili še zadnje odprto vprašanje, ki je stalo na poti do ratifikacije hrvaške pristopne pogodbe z EU.

A hrvaška sodišča so nadaljevala obravnavo tožb. Čeprav se je hrvaška vlada obvezala, da bo ustavila vse postopke tamkajšnjih bank proti LB in NLB, v Zagrebu memorandumu iz Mokric nikoli niso priznali statusa mednarodne pogodbe.

Slovenija je v zadnjih letih zaradi tega izražala zaskrbljenost in nezadovoljstvo. Opozarjala je, da Hrvaška krši mednarodne obveznosti in da njena sodišča napačno razlagajo slovenski ustavni zakon, s katerim je Slovenija leta 1994 pretrgala vse vezi med NLB in LB. Nasprotno hrvaško vrhovno sodišče vztrajno trdi, da je NLB pravna naslednica LB.

Kaj se zgodi, če je NLB plačala odškodnino? Če je NLB odškodnino plačala: Slovenija bi lahko izgubila enega od ključnih argumentov, zakaj je proces privatizacije banke začasno zaustavljen. Kot je znano, maja lani vlada pred odločanjem o prodaji NLB ni odobrila poroštva države za tožbe hrvaških bank. Svetovalci za privatizacijo so presodili, da brez tega poroštva NLB ne bo mogoče prodati za ceno, ki bi ustrezala vladi.Njihovim željam je sledila ministrica za finance Mateja Vraničar Erman , a vlada ni podprla njenega predloga, da bi država pokrila stroške izgubljenih tožb. Takrat je celo ponudila odstop, ki ga Cerar ni sprejel. Znesek potencialnega plačila, ki zaradi tožb grozi NLB, znaša skoraj 300 milijonov evrov. To je enako skoraj polovici lani predvidene kupnine pri prodaji 51-odstotnega deleža NLB.

Kot je znano, maja lani vlada pred odločanjem o prodaji NLB ni odobrila poroštva države za tožbe hrvaških bank. Svetovalci za privatizacijo so presodili, da brez tega poroštva NLB ne bo mogoče prodati za ceno, ki bi ustrezala vladi.Njihovim željam je sledila ministrica za finance , a vlada ni podprla njenega predloga, da bi država pokrila stroške izgubljenih tožb. Takrat je celo ponudila odstop, ki ga Cerar ni sprejel. Znesek potencialnega plačila, ki zaradi tožb grozi NLB, znaša skoraj 300 milijonov evrov. To je enako skoraj polovici lani predvidene kupnine pri prodaji 51-odstotnega deleža NLB. Dokončno mrtva črka na papirju bi lahko postal tudi memorandum, ki sta ga obe državi podpisali leta 2013. To bi pomenilo veliko politično zmago za Hrvaško, saj bi Slovenija sama od sebe odstopila še od enega od meddržavnih sporazumov, ki sosednji državi niso ustrezali.

NLB bi lahko v prihodnje dobila na mizo še veliko višje zahtevke. Hrvaške banke so po podatkih iz lanskega leta sprožile 27 postopkov proti LB in NLB, ki so jih sodišča združila v 15 primerov. Štirje so se končali s pravnomočnimi sodbami, trije v prid hrvaškim bankam in en v prid LB. Ena od sodb je NLB in LB naložila plačilo skoraj devetih milijonov evrov (skupaj s sodnimi stroški).

Preberite še:

Hrvati so nas spet stisnili v kot – tokrat prek NLB