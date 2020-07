Ministrstvo za javno upravo je 12. julija 2020 objavilo poziv za oddajo ponudbe po evidenčnem postopku javnega naročanja za prilagoditev mobilne aplikacije za varovanje zdravja za operacijska sistema iOS in Android, ki temelji na t.i. nemški aplikaciji Corona-Warn-App, ter razvoj grafičnega vmesnika za povezavo na zaledni sistem Covid-19 opozorilnega sistema.

Podjetje RSteam bo moralo aplikacijo prilagoditi do 1. avgusta. Foto: Ministrstvo za javno upravo Do roka se je na poziv odzvalo šest ponudnikov, od katerih dve ponudbi nista izpolnjevali razpisanega pogoja glede cene ponudbe, štiri pa so ta pogoj izpolnjevale, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Strokovna skupina ministrstva za javno upravo je preučila omenjene štiri ponudbe, čemur je danes sledil podpis pogodbe z najcenejšim ponudnikom, to je podjetje RSteam, ki je oddalo ponudbo v višini 4.026,00 EUR z vključenim DDV.

Aplikacijo morajo prilagoditi do 1. avgusta 2020

Rok za izvedbo prilagoditve aplikacije je 1. avgust 2020, pogodba pa določa tudi, da morebitni aneksi k pogodbi ne bodo v nobenem primeru pomenili dodatne finančne obveznosti za naročnika.

Podjetje RS Team deluje od leta 2004 in je v tem času sodelovalo z majhnimi in velikimi podjetji po celem svetu. Direktor podjetja Primož Cigoj, ki je sicer tudi raziskovalec na Inštitutu Jožef Štefan, je že letos januarja razvil spletno aplikacijo CoronaLive za spremljanje statistik epidemije, ki se je hitro uveljavila kot eden najbolj zanesljivih in zaupanja vrednih virov podatkov ne le v Sloveniji, temveč tudi v svetovnem merilu, so še sporočili z ministrstva.