Ameriški milijarder bo mogoče za več let ostal brez plače

Elon Musk

Ustanovitelj podjetja za proizvodnjo električnih avtomobilov Tesla Elon Musk bo v prihodnjih desetih letih plačo prejemal samo, če bo podjetje dosegalo ambiciozne poslovne cilje. To je med drugim rast tržne vrednosti podjetja na 650 milijard dolarjev. Musk tako najmanj deset let ostaja na čelu družbe, ki ima v zadnjem času nekaj težav.

Program nagrajevanja je zasnovan podobno kot njegov predhodnik iz leta 2012, po katerem je tržna vrednost Tesle zrasla za več kot 17-krat. Trenutno je pri slabih 60 milijardah dolarjev (47,7 milijarde evrov), kar po ocenah francoske tiskovne agencije AFP pomeni, da Musk ne bo imel lahkega dela.

Njegova izplačila bodo po navedbah družbe v celoti temeljila na poslovni uspešnosti. Kazalnike zanjo so oblikovali v 12 mejnikih, po dosegi vsakega pa bo Musk prejel odstotek vseh Teslinih delnic. Če mu ne uspe doseči nobenega od njih, ne bo prejel ničesar.

Poleg rasti tržne vrednosti bo moralo podjetje doseči tudi določeno raven prihodkov in dobičkonosnosti. Kot prvi mejnik je sicer določen dvig tržne vrednosti na sto milijard dolarjev (80 milijard evrov).

Njegovo premoženje ocenjeno na 21 milijard dolarjev

Tesla zamuja pri prozivodnji modela 3. Foto: Reuters Poslovni model zagotavlja, da bo Musk še nekaj časa na čelu Tesle, hkrati pa omogoča dovolj fleksibilnosti, da ga bo enkrat v prihodnosti zamenjal nov generalni direktor. "Čeprav trenutno ni teženj, da bi se to zgodilo, model dopušča možnost menjave vodstva, da bi se Elon lahko bolj osredotočil na strategijo in razvoj izdelkov, kar najbolj vpliva na dolgoročno rast družbe in njeno dobičkonosnost," so zapisali pri Tesli.

Musk kljub morebitnemu večletnemu izpadu dohodka sicer najverjetneje ne bi imel težav s kritjem življenjskih stroškov, saj Forbes njegovo trenutno premoženje ocenjuje na 21 milijard dolarjev (16,7 milijarde evrov).

Tesla je v zadnjih mesecih precej na udaru kritikov, saj še vedno zamuja pri proizvodnji cenovno dostopnejšega modela 3. Sprva so načrtovali, da bodo proizvodnjo 5.000 vozil tedensko dosegli konec prvega četrtletja letos, nato pa so rok prestavili na konec drugega četrtletja. Načrt so pred tem enkrat že spremenili, saj so sprva načrtovali, da bodo omenjeni mejnik dosegli konec preteklega leta.