Adria ostala še brez enega letala. Zaposleni: Zelo težko nam je.

Lizinška družba AeroCentury je od agencije za civilno letalstvo (CAA) danes zahtevala izbris še enega Adriinega letala iz registra. Gre za letalo CRJ900 z oznako AAL, ki je bilo na Brniku na popravilu. Letalo naj bi usposobili za letenje, nato pa so ga na zahtevo lastnika v petek prepeljali v Maastricht.

Po navedbah Financ je že od sobote na Brniku "parkirano" tudi letalo z oznako AAO istega lizingodajalca. Tudi za tega bo, se predvideva, lastnik zahteval izbris.

Že v četrtek je zaradi odpovedi pogodbe Adria ostala brez dveh letal bombardier lizinške družbe Trident Aviation Leasing Service, ki spada v skupino Falko. Ta ima v lasti tudi irskega nizkocenovnega prevoznika CityJet in je med največjimi upniki Adrie. Prav Falko je bil tisti, ki so ga v Adrii v zadnjih tednih predstavljali kot skorajšnjega rešitelja največjega slovenskega letalskega prevoznika.

Adria, ki je od leta 2016 v lasti nemškega sklada K4 Invest, je namreč pred časom vsa svoja letala prodala liziniškim hišam in jih sedaj najema. Težava se je pojavila, ker so zaradi dolgov tem hišam ostali brez dela flote.

Zaposleni izpostavljajo težko delo v negotovih razmerah

Se je pa danes na aktualno dogajanje odzvalo tudi 558 zaposlenih v Adrii. "Delovati v trenutni situaciji in javnosti, za katero se zdi, da komaj čaka, da del nas umre, je težko. Znašli smo se sredi bitke, v katero nismo šli sami. Hvaležni smo, da nas v teh časih bodrijo mnoge, premnoge besede sodelavcev, družin, prijateljev, partnerjev, konkurentov, doma in iz tujine: Zato tudi v teh najtežjih časih še vedno s ponosom oblečemo uniformo, nadenemo krilca, vstopimo na letala in v pisarne in po najboljših močeh opravimo svoje delo," so zapisali v odprtem pismu.

Današnji let v Bruselj je imel na željo pilotov klicni znak ADR4EVER (Adria For Ever oziroma Adria za vedno).

Nizkocenovni letalski prevoznik Lauda pilotom in kopilotom Adrie ponuja pospešene procese zaposlovanja v svojih bazah na Dunaju in na Palmi de Mallorci. "Zavedamo se, da ste se skupaj z družinami znašli v težki situaciji. Lauda vam ponuja takojšnje možnosti zaposlitve na Dunaju in na Palmi de Mallorci. Postopek hitrega ocenjevanja kandidatov bo potekal v Dublinu," je dejal vodja Laudinih pilotov Chris Grube.

"Adrio Airways lahko teptajo, ji kljuvajo oči, lomijo kosti, mečejo sol na rane. Pod vsemi ranami, podplutbami in zlomi smo tu še vedno mi, vsaka njena celica, žila, tkivo, organ. Ter ne eno, ampak 558 src. In srce, ki bije, ni nikoli zares mrtvo. Naše sporočilo je le eno: Želimo leteti še naprej," so še sporočili.

Marolt: Stečaj je pet pred dvanajsto

"Ne znam oceniti, koliko časa Adrio loči od stečaja. Lahko je to pet dni, 15 ali en mesec. Lahko pa tudi ure ali minute. Stečaj je pet pred dvanajsto. Drugi lastniki letal se lahko odločijo za enak korak in Adria čez noč ostane brez flote. To je resna stvar," pa je dejal direktor agencije za civilno letalstvo Rok Marolt.