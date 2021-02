5 kazalnikov, da bikovskega trenda kriptovalut še ni konec

Oglasno sporočilo

Kriptovalute so bile daleč najbolj donosna naložba v letu 2020 in obstaja velika možnost, da bo letos podobno. Bitcoin je (v lanskem letu) z rastjo več kot 302 odstotka močno prehitel zlato (17,06 odstotka) in delniški indeks S&P 500 (12,62 odstotka).

Bitcoin je nadaljeval svojo rast tudi v letu 2021 in se do sredine februarja povzpel še za dodatnih 43 odstotkov. Kljub astronomski rasti pa kazalniki razkrivajo, da bikovskega trenda še ni konec.

#1 Najhitreje rastoče podjetje na svetu je investiralo v bitcoin.

Po tem, ko sta investicijo v bitcoin potrdili podjetji Microstrategy in Square, se jima je pridružil tudi Elon Musk s podjetjem Tesla.

Tesla je osmega februarja potihoma v bitcoin investirala več kot 1,5 milijarde dolarjev. Kmalu po objavi novice je valuta poskočila za več kot 20 odstotkov. Prav tako je podjetje sporočilo, da bo kot prvi proizvajalec osebnih avtomobilov omogočalo nakup avtomobilov z bitcoini.

Tesla pa zagotovo ni zadnje veliko podjetje, ki se je odločilo za vstop na trg kriptovalut.

Zaradi dozorevanja številnih kriptovalut se svetovne korporacije vse bolj in bolj spogledujejo z investicijami vanje in v kriptoprojekte, ki stojijo za njimi.

#2 Povpraševanje močno presega likvidno zalogo.

Podjetje Grayscale, največji javni hranitelj bitcoinov, ki kotira na ameriški borzi, je januarja v samo enem dnevu nakupilo 16.244 bitcoinov v vrednosti več kot 600 milijonov ameriških dolarjev in tako lastnoročno zakupilo več kot tedensko zalogo vseh prirudarjenih bitcoinov.

Zaradi velikega povpraševanja je količina kupljenih bitcoinov v zadnjih tednih močno presegla količino novih bitcoinov v obtoku.

Likvidna zaloga bitcoinov. Vir: Glassnode.

To močno povečano povpraševanje pomeni, da so razpoložljivi bitcoini vsak dan bolj redki, cena pa zato vse višja.

Kljub rasti cene pa lahko vidimo, da je likvidna zaloga bitcoinov manjša od dejanskega povpraševanja.

V svojem poročilu za zadnje četrtletje 2020 je Grayscale objavil podatek, da so kar 93 odstotkov vseh vplačil v kriptosklade izvedli institucionalni vlagatelji.

Za razliko od leta 2018, ko so na trgu prevladovali mali investitorji in kljub prekomerni zalogi (januar 2018) še vedno kupovali sredstva po napihnjeni ceni in posledično ustvarili balonček, ki je kmalu za tem tudi počil, so danes v igri tudi velike institucije.

#3 Skrb vzbujajoče tiskanje denarja centralnih bank

Ameriška centralna banka bo v prihodnjih dneh v obtok poslala novoizdanih 1,8 bilijona ameriških dolarjev, kar pomeni, da se bo od začetka krize zaloga ameriških dolarjev v obtoku povečala za več kot 40 odstotkov!

Rast količine denarja v obtoku (M2). Vir: FRED

Tako močno povečana količina denarja v obtoku navadno razvrednoti njegovo vrednost, naša kupna moč pa zaradi tega pade.

Bitcoin se na drugi strani vse bolj uveljavlja kot hranilec vrednosti z najboljšimi karakteristikami in posledično dobra zaščita pred množičnim tiskanjem denarja in inflacijo.

Naj vas spomnimo, da je od prvega svežnja pomoči vrednost bitcoina narasla že za 553 odstotkov!

Oziroma z drugimi besedami, če so Američani ob prvem povečanju obtoka denarja svoj paket pomoči (1.200 USD) investirali v bitcoin, imajo danes več kot 553-odstoten donos na vložena sredstva oziroma 7.900 ameriških dolarjev.

Z rastjo cen vseh sredstev pa so se začeli pojavljati prvi znaki nadpovprečne inflacije.

Kot primer vzemimo dobiček podjetja Apple, ki je v letu 2016 znašal 216 milijard ameriških dolarjev. Vrednost delnice je bila v tem času približno 29 ameriških dolarjev.

Leta 2020 je dobiček podjetja znašal 274 milijard, medtem ko je bila vrednost delnice neverjetnih 132,69 dolarja.

Z drugimi besedami, dobiček podjetja Apple se je povečal zgolj za 26,85 odstotka, medtem ko se je cena delnice dvignila za neverjetnih 357,52 odstotka.

#4 Kriptovalute počasi postajajo prepoznavno plačilno sredstvo globalnega pomena.

To potrjuje tudi eden največjih ponudnikov za spletna plačila PayPal, ki je ameriškim uporabnikom omogočil nakup kriptovalut na njihovi platformi.

Poleg nakupa kriptovalut je omogočil tudi plačevanje z njimi.

To pomeni, da lahko kupci v spletnih trgovinah, ki omogočajo plačilo s PayPalom, zdaj nakup opravijo tudi s kriptovalutami.

Morda se ne sliši nič posebnega, ampak …

... ko vidimo, da je PayPal v zadnjem četrtletju zabeležil 3.742.000.000 plačilnih transakcij, postane vse skupaj veliko bolj impresivno.

PayPal je gigant v svetovnem merilu.

To, da PayPal zdaj omogoča nakup kriptovalut in plačevanje z njimi, pa je jasen znak, da je tukaj ogromen potencial.

Ker namerava PayPal v letošnjem letu omogočiti nakup kriptovalut in plačevanje z njimi tudi drugod po svetu, lahko pričakujemo, da bo to imelo še dodaten pozitiven vpliv na rast cen kriptovalut in s tem rast vrednosti naložb v kriptovalute.

#5 Disrupcija klasičnega bančništva

Bitcoin s hitrim tempom prevzema primat med hranilci vrednosti. Vendar v kriptokrogih v zadnjem času vse pogosteje slišimo izraz DeFi ("decentralized finance"), kar pomeni decentralizirano finančništvo.

Kaj sploh je DeFi?

Pod izrazom DeFi se skrivajo različne finančne aplikacije, ki uporabljajo kriptovalute ali tehnologijo blockchain, da bi uporabnikom omogočale boljšo uporabniško izkušnjo in posledično izboljšale in/ali decentralizirale klasične bančne storitve.

Projekti DeFi v zadnjih mesecih dosegajo rekordno rast in so že presegli tržno kapitalizacijo 73 milijard ameriških dolarjev.

Rast tržne kapitalizacije projektov DeFi. Vir: CoinGecko

Da si lažje predstavljamo potencial omrežij, ki temeljijo na blockchainu, si jih lahko predstavljamo kot okolje za mobilne aplikacije, kot sta Apple ali Google Store.

Projekte DeFi pa si lahko predstavljamo kot eno od mnogih aplikacij na takem omrežju.

Najbolj znani omrežji sta Ethereum in Cardano.

Ocenjuje se, da je bančna industrija v tem trenutku vredna več kot 17,9 bilijona ameriških dolarjev. Lahko si predstavljamo, kaj bi se zgodilo s tržno kapitalizacijo kriptovalut, če bi se le en odstotek teh sredstev prelil v projekte DeFi.

To so le nekateri od mnogih kazalnikov, ki potrjujejo, da lahko kriptotrg v letu 2021 podre vse rekorde in celo prekaša rast iz leta 2017.

Trgovanje s kriptovalutami ima visoko stopnjo tveganja, kjer je možna hitra izguba denarja. Razmislite, ali razumete, kako deluje trgovanje s kriptovalutami in ali si lahko privoščite, da tvegate izgubo denarja. Cene kriptovalut so nestanovitne, njihova vrednost pa lahko v zelo kratkem časovnem obdobju močno niha, kar pomeni, da niso primerne za vse vrste vlagateljev. Trgovanje s kriptovalutami ni urejeno in ga zato razen direktive o preprečevanju pranja denarja ne ureja noben regulativni okvir EU.

