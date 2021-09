Razglašene so jubilejne, 10. nagrade WEBSI za digitalne presežke v preteklem letu

Oglasno sporočilo

Foto: Rok Mlinar

Naj agencija je postala ekipa DROM agency, naj naročnik Atlantic Grupa, generalni spletni prvak pa projekt TO NI PLANICA (Ljubljanske mlekarne in Internavti). Naj digitalna kampanja je Jimmy Fantastic JOKE arena (Atlantic Grupa, DROM agency in Kreatorij), najbolj učinkovit digitalni projekt pa SKB POTROŠNIŠKI KREDIT – podpiramo uresničitev vaših želja (SKB banka in iPROM). Naj digitalka je postala Živa Deu iz podjetja Atlantic Droga Kolinska.

Foto: Rok Mlinar, Naj digitalna agencija Drom agency

Na WEBSI dnevu o novih časih

Novi časi, slogan celoletnega projekta WEBSI Spletni prvaki, se je odražal tudi na WEBSI dnevu, Festivalu slovenskega digitalnega komuniciranja, ki se je 16. septembra odvil v Festivalni dvorani v Ljubljani. Organizator, Zavod WEBSI, je povabil 19 strokovnjakov z digitalnega področja, ki so predstavljali novosti in odlične prakse.

Dogodek sta s predavanjem Bi, ne bi otvorila Tomasz Pirc (partner in UX strategist, Innovatif) ter Andrija Šulić (soustanovitelj, Trampolin) – govorila sta o uporabniški izkušnji skozi prizmo projektov WEBSI 2021. Andreja Žižek Urbas (samostojni strokovni sodelavec, Zavarovalnica Triglav) in Nika Perovšek (vodja projektov, Renderspace) sta v predavanju z naslovom Kdo je dal pa tebi izpit? razpravljala o spreminjanju navad uporabnikov z vsebinskim marketingom.

Foto: Rok Mlinar

Sebastian Žetko, specialist za uporabniško izkušnjo v podjetju Creatim, je predstavil praktične primere načrtovanja uporabniške izkušnje (UX audit) za doseganje višje dodane vrednosti. Glavni pokrovitelj dogodka, M Soseska, je pripravil okroglo mizo z naslovom TIK Gen Z, TOK kaj zdaj?, ki jo je vodil Žiga Kukovič - Kuxala (ustvarjalec vsebin in spletna osebnost), v pogovoru pa so sodelovali Kristina Gregorc (direktorica digitalne komunikacije, razvoja in spletne prodaje, odgovorna urednica M Soseske, Mercator), Mili Šprajc (vodja projektov, Herman & partnerji) in Žiga Sotlar (plesalec in koreograf). Razpravljali so o tem, kako lahko tudi v Sloveniji postavljamo učinkovite, dolgoročne strategije komuniciranja na novih digitalnih platformah.

Drugo okroglo mizo z naslovom Kompetentni naročniki, zmagovalni projekti, je vodil Miha Lavtar (lastnik in direktor, Optiweb), na njej pa so Jernej Janežič (vodja digitalnega marketinga za Donat, Atlantic Grupa), Roman Krušič (senior svetovalec, spletnaPOSTAJA) in Uroš Žižek (partner in vodja raziskav, E-laborat) govorili o tem, kako pomembno je naročnikovo znanje za uspešen projekt.

Foto: Rok Mlinar

Novinar in odgovorni urednik Mladine Grega Repovž je predstavil projekt @Spletna Mladina - ozadje najbolj čudnega, a finančno zelo uspešnega spletnega medija, Tanja Sedej (direktorica, We explain) pa je razkrila umetnost pripovedovanja in ustvarjanja zgodb. V popoldanskem delu so udeleženci lahko prisluhnili tudi Tamari Lah Momčilović (direktorica, Infinum SI), ki se je spraševala Ali je "Agile" uspešno opravil stress test 2020?, Barbara Krajnc (sodelavka projekta COVID-19 Sledilnik za vsebine in komunikacije, svetovalka za strateško komuniciranje in poslovne strategije v Aurora Borealis) pa je predstavila COVID Sledilnik in njihovo komuniciranje. Z Valom 202 ter Luko Dolarjem (novinar in spletni urednik, Val 202) in Matejem Praprotnikom (pomočnik direktorja Radia Slovenija, Javni zavod Radiotelevizija Slovenija) pa so se prisotni v zadnjem predavanju vrnili v #tokyo2020.

Kar 31 nagrad za rekordno število prijav

10. jubilejno leto WEBSI Spletni prvaki je prineslo rekordno število prijav – kar 170. Izmed teh je 114-članska strokovna in poslovna žirija pod vodstvom direktorice marketinga v podjetju Sava Turizem Ane Praprotnik izbrala letošnje Spletne prvake!

WEBSI NAGRAJENCI Naj agencija: DROM agency, d. o. o. Naj naročnik: Atlantic Grupa, d. d. Generalni spletni prvak: TO NI PLANICA (Ljubljanske mlekarne, d. o. o. in Internavti, d. o. o.) Zmagovalec ljudstva: Spletno mesto DOLINŠEK-S (Dolinšek-S, d. o. o., DEMAR, d. o. o. in TAURIA, d. o. o.) Najboljše oblikovanje: Agencija 101 – lansiranje spletne strani (Agencija 101, d. o. o.) Najboljša uporabniška izkušnja: Nacionalna gastronomska spletna stran Taste Slovenia (Slovenska turistična organizacija in Idearna, d. o. o.) Najboljša vsebina: Tvoja ljubezen. Tvoja stvar. (Atlantic Grupa, d. d. in DROM agency, d. o. o.) Naj digitalka: Živa Deu, Digital Strategy Manager Strategic Business Unit Savoury Spreads, Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. Naj digitalna kampanja: Jimmy Fantastic JOKE arena (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency, d. o. o. in Kreatorij, d. o. o.) Najbolj učinkoviti digitalni projekt: SKB POTROŠNIŠKI KREDIT – podpiramo uresničitev vaših želja (SKB banka, d. d. in iPROM, d. o. o.)

Nagrade po posameznih kategorijah

Avtomobilizem

1. mesto: Volkswagen darilna testna vožnja (Porsche Slovenija, d. o. o. / Volkswagen Slovenija in Agencija 101, d. o. o.)

2. mesto: Renault Renault CAPTUR – Ustvarite si življenje po svoje (Renault Nissan Slovenija, d. o. o. in DROM agency, d. o. o.)

3. mesto: Renault predstavlja: Hibridni izziv (Renault Nissan Slovenija, d. o. o. in DROM agency, d. o. o.)

Digital proti koronavirusu

1. mesto: K*** PA 2020 (Pristop, d. o. o. in Renderspace, d. o. o.)

2. mesto: Volkswagen darilna testna vožnja (Porsche Slovenija, d. o. o. / Volkswagen Slovenija in Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: Pošiljka kulture – ni priporočena, jo pa priporočajo (Muzej in galerije mesta Ljubljane in Renderspace, d. o. o.)

Digitalna orodja

1. mesto: M Sken Mobile (Mercator, d. d. in Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: Iskalnik na merkur.si (Merkur trgovina, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: Poslovni asistent Bizi (TSmedia, d. o. o.)

Dogodki in prosti čas

1. mesto: Jimmy Fantastic – Make it FUNtastic (Atlantic Grupa, d. d., DROM agency, d. o. o. in Kreatorij, d. o. o.)

2. mesto: Lidlova Vitalnica (Lidl Slovenija, d. o. o. k. d. in DROM agency, d. o. o.)

3. mesto: Koncerti iz dnevne sobe (Next marketing, d. o. o.)

Družbena omrežja

1. mesto: Tvoja ljubezen. Tvoja stvar. (Atlantic Grupa, d. d. in DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: Joonglaa (A1 Slovenija, d. d. in Feniks Media, d. o. o.)

3. mesto: PantoMUma (Ljubljanske mlekarne, d. o. o. in Herman & partnerji, d. o. o.)

Družbeno odgovorni projekti

1. mesto: Cockta, Živi za svojo stvar (Atlantic Grupa, d. d., Yootree, d. o. o. in DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: Klic osamljenosti (Zavarovalnica Sava, d. d. in Luna \TBWA, d. o. o.)

3. mesto: Lepo tradicijo je vredno ohranjati (Merkur trgovina, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

Finančni sektor

1. mesto: mDenarnic@ – Plačujte s telefonom (Nova KBM, d. d.)

2. mesto: Deželna banka Slovenije, prenova spletnega portala (Deželna banka Slovenije, d. d. in Creatim, d. o. o.)

3. mesto: Kredit Naprej (Nova KBM, d. d. in Drugi vid, d. o. o.)

Globalni digitalni projekti

1. mesto: Prenova blagovne znamke Donat na mednarodnih trgih (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., Optiweb, d. o. o. in Kreatorij, d. o. o.)

2. mesto: EK Cooling EXPO (EKWB, d. o. o. in POINT OUT, d. o. o.)

3. mesto: SPIRIT Slovenija: I feel Slovenia. Green. Creative. Smart. (SPIRIT Slovenija, javna agencija in POINT OUT, d. o. o.)

Inovativni ustvarjalci prihodnosti

1. mesto: Underline (Underline Science, Inc. in Infinum)

1. mesto: M soseska (Mercator, d. d. in Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: Zvočno okušanje (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. in Luna \TBWA, d. o. o.)

3. mesto: Prikaz številke PIN, številke kartice in CVV kode (Nova KBM, d. d. in Drugi vid, d. o. o.)

Javne in nevladne organizacije (nvo-ji)

1. mesto: Spletno mesto ljubljanskigrad.si (Javni zavod Ljubljanski grad in Innovatif, d. o. o.)

2. mesto: CCEdit, biotehnološka 'Start-up' spletna platforma za predstavitev Spin-out projektov Kemijskega inštituta (Kemijski inštitut Ljubljana in Kreativna tovarna, d. o. o.)

3. mesto: Filozofska fakulteta (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani in ENKI, d. o. o.)

1. mesto: Spoznavni servis za samske Ona-on.com (VenetiCOM, d. d.)

2. mesto: Loterija Slovenije (Loterija Slovenije, d. d. in ENKI, d. o. o.)

3. mesto: Karierni portal Optius.com (Moja zaposlitev, d. o. o. in Innovatif, d. o. o.)

Mediji

1. mesto: M soseska (Mercator, d. d. in Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: Izštekanih 10: Big Foot Mama (na daljavo) (RTV Slovenija, javni zavod)

3. mesto: Marketing Magazin (Medijski partner, d. o. o. in ENKI, d. o. o.)

Foto: Rok Mlinar, Mercator in agencija Herman & partnerji

Mobilni projekti

1. mesto: mBankanet – mobilna banka (Nova KBM, d. d. in Drugi vid, d. o. o.)

2. mesto: Argeta Junior platforma (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: Mobilna aplikacija Časnik Dnevnik (Dnevnik, d. d. in Positiva rešitve, d. o. o.)

Posebni digitalni projekti

1. mesto: TO NI PLANICA (Ljubljanske mlekarne, d. o. o. in Internavti, d. o. o.)

2. mesto: Pregriznjene povezave (Merkur trgovina, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: Ena gasilska (Lidl Slovenija, d. o. o. k. d. in DROM agency, d. o. o.)

Produktne in pristajalne ter spletne strani, namenjene osebnostim

1. mesto: Jimmy Fantastic (Atlantic Grupa, d. d., Kreatorij, d. o. o., Spellcaster in DROM agency, d. o. o.)

2. mesto: MESI virtualna klinika (MESI, d. o. o.)

3. mesto: JAN KOZAMERNIK (Jan Kozamernik s. p., DEMAR, d. o. o., in Kreativija, d. o. o.)

Spletna mesta

1. mesto: Razvoj novega spletnega mesta Donat (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., Optiweb, d. o. o. in Kreatorij, d. o. o.)

2. mesto: Mercator M soseska: novo najljubše mesto interaktivnih vsebin (Mercator, d. d., Renderspace, d. o. o. in Herman & partnerji, d. o. o.)

3. mesto: Agencija 101 – lansiranje spletne strani (Agencija 101, d. o. o.)

Spletne trgovine

1. mesto: Spletna trgovina Mali Zakladi (VIVANO, d. o. o. in Optiweb, d. o. o.)

2. mesto: E3 Spletna trgovina (E 3, d. o. o. in Creatim, d. o. o.)

3. mesto: Jezeršek E-Catering (Jezeršek gostinstvo, d. o. o. in Optiweb, d. o. o.)

Turizem

1. mesto: Goolets (Goolets, d. o. o. in ENKI, d. o. o.)

2. mesto: Nacionalna gastronomska spletna stran Taste Slovenia (Slovenska turistična organizacija in Idearna, d. o. o.)

3. mesto: Spletno mesto Garden Village Bled (Family Kelih & Friends in Innovatif, d. o. o.)

Uporaba naprednih tehnologij

1. mesto: Prenova mobilne aplikacije DRAJV (Zavarovalnica Triglav, d. d.)

2. mesto: Obogatena zgodovina Ruske kapelice (Turizem Kranjska Gora in Escapebox, d. o. o.)

3. mesto: Odpri račun digitalno kar s pametnim telefonom (Nova KBM, d. d. in Drugi vid, d. o. o.)

Video

1. mesto: Video - Dobrodošli doma, Välkommen hem (LES-MMS, d. o. o. in Futura DDB, d. o. o.)

2. mesto: Tuš novoletni oglas (Engrotuš, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

3. mesto: Treniraj kot Tadej Pogačar (TSmedia, d. o. o.)

Vsebinski marketing

1. mesto: M soseska (Mercator, d. d. in Herman & partnerji, d. o. o.)

2. mesto: Vsebinsko središče Donat (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o., Optiweb, d. o. o. in Kreatorij, d. o. o.)

3. mesto: Argeta Junior platforma (Atlantic Droga Kolinska, d. o. o. in Agencija 101, d. o. o.)

