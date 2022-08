Iskal študij, našel svetlo prihodnost in priložnost za odlično zaposlitev

Ali ste vedeli, da je gonilo svetovnega gospodarstva panoga, o kateri se do pred kratkim na splošno ni veliko govorilo, zdaj pa je to veda, ki ima res velik pomen za vse gospodarstvo?

To je logistika, ki je morala skoraj čez noč spremeniti modele poslovanja in velja za eno od najhitreje razvijajočih se gospodarskih panog.

Na visokošolskem študijskem programu Gospodarska in tehniška logistika na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru študira tudi Nejc Podkoritnik, študent drugega letnika.

Pred vpisom na to fakulteto je v šolskem letu 2019/20 kot zlati maturant končal srednješolsko izobraževanje na Srednji šoli za storitvene dejavnosti in logistiko v Celju, kjer je pridobil naziv logističnega tehnika.

Po končanem srednješolskem izobraževanju je poskusil spremembo poklicne smeri in se vpisal na ekonomsko fakulteto v Ljubljani, kjer pa je ugotovil, da se ni odločil za pravi študij.

Pot ga je odnesla na Fakulteto za logistiko Univerze v Mariboru in odločitve nikakor ne obžaluje.

Nejc Podkoritnik, drugi letnik fakultete za logistiko: "Odločitve za ta študij ne bo nihče obžaloval"

Po enem letu ugotovil, da je logistika res prava odločitev

Študijske programe na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru izvajajo na hibriden način, kar pomeni, da se del obveznosti izvaja v predavalnici in del v obliki prek spleta.

"Leto sem tako izkoristil za pridobivanje praktičnih izkušenj v podjetju Slovenske železnice, kjer sem prek študentskega servisa zaposlen še danes," je povedal Nejc, ki je o študiju logistike premišljeval že, ko je bil ob koncu srednješolskega izobraževanja, a je bila takrat želja po novosti prevelika za izbiro omenjene fakultete.

"V naslednjem letu je bila izbira precej enostavna, saj sem od znancev in tudi nekdanjih sošolcev dobil le pozitivne komentarje o fakulteti, kar pa je torej bila nekakšna zelena luč za vpis na FLUM," se spominja Nejc in dodaja, da ga je fakulteta že v prvih dneh navdušila z energijo in pozitivnim odnosom.

Velika prednost: pristni odnosi med profesorji in študenti

Odlične izkušnje s profesorji, njihov kolegialni odnos do študentov in aktivno sodelovanje pri študijskem procesu so velika prednost pri izbiri prave fakultete.

"O tem, kako prijetni so profesorji in vsi zaposleni na fakulteti, sem veliko slišal od drugih, in res je bila to velika sprememba v primerjavi s predhodno izkušnjo z ljubljanske fakultete. To mi je predvsem dalo več samozavesti za študij, ki sem jo v tistem trenutku potreboval, saj je vstop v študentsko obdobje lahko za posameznike zelo stresen in nepredvidljiv," je pohvalil odnose na fakulteti.

Po njegovem mnenju je prav medsebojno zaupanje pogoj za sproščeno študentsko življenje in na koncu tudi za uspešno zastavljene študijske cilje. Zdi se mu, da je prav majhnost Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru njena velika prednost, saj omogoča razvoj pristnih odnosov, po drugi strani pa imajo profesorji veliko več stika s študenti, tako da jih lahko na ta način neposredno priporočijo delodajalcem.

Kot pravi, so glavne prednosti študija na fakulteti za logistiko domačnost, dobri odnosi in povezanost med študenti ter profesorji, kakovostno izobraževanje, kar potrjujejo mednarodne akreditacije, ki jih ima fakulteta, vrhunsko zasnovani študijski programi, ki prinašajo aplikativna znanja, ter za konec zagotovo dejstvo, da je več kot 97 odstotkov diplomantov Fakultete za logistiko Univerze v Mariboru v tem trenutku zaposlenih, kar samo potrjuje odličnost študija.

Študij, ki omogoča nabiranje zelo iskanih delovnih izkušenj

Sam obvezne študijske prakse še ni imel, saj je ta predvidena za zadnji semester programa, ki ga obiskuje, je pa imel nekaj tovrstnih izkušenj v času srednješolskega izobraževanja, konkretno v podjetju DARS.

"Skoraj leto in pol sem kot študent zaposlen v podjetju Slovenske železnice, kjer pridobivamo praktične izkušnje, ki mi koristijo tudi v povezavi z študijem. Velika prednost fakultete je tudi razmeroma majhno število obveznih ur, ki jih študentje morajo preživeti na fakulteti, to pa nam daje možnost zaposlitve že v času študija. Sam imam že od prvega letnika precej sošolcev, ki so prek študentskega servisa v delovnem razmerju in so kljub temu brez težav uspešno opravili obveznosti za posamezna študijska obdobja."

Za bodoče študente, ki se o pravi študijski smeri šele odločajo, ima Nejc pomembno sporočilo: "Brez pretiranega olepševanja bi jim sporočil, da odločitve za našo fakulteto v nobenem primeru ne bodo obžalovali, sploh če si želijo izobrazbe, ki ima svetlo prihodnost in odpira vrata tako na domač kot tudi tuji trg dela."

Skoraj 100-odstotna zaposljivost diplomantov fakultete za logistiko

Magistra logistike Adina Mlivić je diplomantka magistrskega študija Logistika sistemov in je v podjetju BSH Hišni aparati zaposlena kot višja strokovnjakinja, specialistka v materialnem toku, in je odgovorna za interno logistiko.

Fakulteta za logistiko Univerze v Mariboru je vodilna izobraževalna in znanstvenoraziskovalna institucija s področja logistike v Sloveniji in se lahko pohvali z izjemno zaposljivostjo diplomantov, ki znaša kar 97,73 odstotka (do 25. januarja 2022 je diplomiralo 1.716 študentov in le 39 med njimi jih trenutno išče zaposlitev po podatkih zavoda za zaposlovanje).

Prihodnost logistike je v krajših oskrbovalnih verigah, krepitvi sodelovanja z lokalnimi dobavitelji, večji poudarek bo na odzivnosti oskrbovalnih verig in možnosti hitrega prilagajanja novim razmeram. Pred več kot desetletjem je bila v Sloveniji logistika še v povojih, zdaj pa podjetja potrebujejo vsaj enega specialista za to področje.

Laboratorij za kognitivne sisteme v logistiki na Fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru

Odgovorna podjetja bodo v prihodnje namenjala še več poudarka presoji izvora surovin in svojih dobaviteljev za povečanje varnosti oskrbe. Z vidika zagotavljanja varnosti oskrbe bodo morala podjetja vedeti, od kod izvirajo njihove surovine in blago ter kdo so njihovi primarni dobavitelji.

Logist oziroma diplomirani inženir logistike se lahko zaposli kot vodja skladišča, vodja poslovalnice v maloprodaji, vodja logistike, vodja paketne distribucije, skrbnik procesov, organizator proizvodnje, disponent, referent v špediciji, referent v logistiki, referent v prometni pisarni, koordinator/organizator transporta, administrator/vodja voznega parka, nabavnik, nabavni/prodajni referent, skladiščnik na sprejemu/izdaji, vodja proizvodnje in drugo.

Študenti FLUM tako po končanem študiju zasedajo zelo različna delovna mesta v številnih organizacijah, kot so Pošta Slovenije, različne druge dostavne službe, različni ponudniki prevozov, na primer NomaGo, Slovenske železnice, različna proizvodna podjetja, kot so na primer Odelo, Palfinger, Henkel, Helios, TPV, Adria Mobil, ETI, in različni ponudniki skladiščnih sistemov, kot so na primer Intereuropa, celjski Maksim ter različne trgovinske verige.

