Podaj se na lov za skrivnostnim zakladom

Rudnik slovi največ skozi zgodovino zaradi infrastrukture, s katero so skozi leta pridobivali, tj. izkopavali materiale na območju nahajališč energetskih ali mineralnih surovin. Rudniki se nahajajo na zemeljskem površju (dnevni kop) ali pod njim. Izraz rudnik je neposredno povezan z izrazom ruda, ki izhaja iz staroslovanskega izraza za rdečo barvo. Ste to vedeli?

Ste vedeli, tudi to, da je bil Antonijev rov izkopan leta 1500 in je najstarejši ohranjeni vhod v rudnik v Evropi? Danes se po Antonijevem rovu obiskovalci podate v podzemni svet drugega največjega rudnika živega srebra na svetu. Vodnik vas popelje skozi podzemni svet do skritih kotičkov z dragoceno cinabaritno rudo in kapljicami samorodnega živega srebra ter do edinstvene podzemne kapele.

Spoznajte rudnik malo drugače in se srečajte z 240 milijonov let geološko preteklostjo. Poiščite sami ali v družbi s svojimi otroci zaklad, ki se skriva v Antonijevem rovu.

Desetega aprila bo možnost srečanja večjega števila otrok skupaj s starši globoko pod zemljo in sicer v rudniku s polno presenečenj in kdo si bo upal najti zaklad? Mogoče ravno nekdo od vaših otrok?

Komu je namenjen zaklad v nedeljo 10.aprila?

Iskanje zaklada je primeren za posameznike, družine, skupine, šolske skupine. Odšteti si boste morali dobro uro in pol. Dolžina poti za prehoditi bo dobrih tisoč metrov. Znašli se boste na najnižji točki 96m oz. 22m pod nivojem Antonijevega rova. Dobro je vedeti, da obiskovalci dobijo zaščitne površnike in čelade. Priporočamo tudi ustrezno obutev in oblačila saj je temperatura v rovu okoli 13 stopinj celzija.

Komu je namenjeno doživetje v Antonijevem rovu?

Je doživetje za vso družino, kjer se starši in otroci podate na nepozabno pustolovščino in skozi opazovanja, doživetja, občutenja in odkrivanja rudnika spoznate različne rudarske poklice. S pravim rudarskim delom in rešitvijo nalog boste našli jamski zaklad in morda celo srečali rudniškega škrata Perkmandlca.

Kakšno doživetje pa še lahko doživimo naslednjo nedeljo, 10.aprila?

Še eno doživetje, ki ga lahko družina doživi je lov na alkimistični zaklad . Otroci in starši s pomočjo alkimista Ernesta spoznajo z alkimijo in opravijo različne zanimive poskuse. Za zadnji preizkus pa si otroci nadenejo čarobna pregrinjala, napnejo možgančke in se s pomočjo zemljevida odpravijo na lov za zakladom. Po uspešno opravljenih nalogah jih čaka presenečenje.

Podrobnejše informacije lahko pridobijo v Topilnici Hg. Doživetje je primerno za otroke do desetega leta starosti. Doživetje vam bo skupaj z eksperimenti in poskusi in iskanju kamna modrih vzelo dobro uro. Vodniki priporočajo da s seboj na izlet tako starši kot otroci prinesejo dobro voljo ter veliko mero radovednosti. Doživetje je potrebno predhodno rezervirati na: infohg@cudhg-idrija.si ali 031 810 194.

Doživetje, ki ga tudi ni dobro izpustiti, poleg alkimista Ernesta, pa je polnjenje svoje prve jeklenke živega srebra. V topilnici HG, ste tudi vabljeni na virtualno doživetje kjer si nadenete VR očala in skozi pet postaj spoznate proces žganja cinabritne rude. Za doživetje se ne pozabite predhodno prijaviti.

