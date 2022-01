Ali veste, kaj nastane iz reciklirane embalaže Tetra Pak?

Na svetu bi potrebovali 1,5 Zemlje, da bi zadostila vsem našim zahtevam proizvodnje in potrošnje, v Sloveniji celo 1,75 Zemlje. Da bomo zmanjšali in preprečili to prekomerno porabo, moramo iskati učinkovite rešitve, da bodo materiali iz enega izdelka zaživeli novo življenje v drugih izdelkih. Tako rešitev predstavlja embalaža Tetra Pak. V povprečju jo sestavlja kar 75 % kartona, izdelanega iz močnih celuloznih vlaken, iz katerih je mogoče narediti nove, kakovostne izdelke, kot so reciklirani papirnati robčki ter drugi higienski papirnati izdelki: servietke, brisačke, toaletni papir.

Izpraznjena embalaža Tetra Pak spada v rumen zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo

Kupci in uporabniki izdelkov v embalaži Tetra Pak, kot so mleko, smetane, mezge, sokovi, pijače in druga tekoča živila, smo prvi člen, ki omogočamo kroženje materialov iz embalaže Tetra Pak v različnih izdelkih. Izpraznjeno embalažo Tetra Pak odlagamo v rumeni zabojnik ali rumeno vrečo, v kateri se sicer zbirajo tudi druge vrste odpadne embalaže (plastenke, pločevinke). Vsebino rumene vreče v sortirnicah razdelijo na različne frakcije, med njimi tudi odpadno embalažo Tetra Pak.

Vir za kartonski del embalaže je les, ki ga pridobivajo v odgovorno upravljanih gozdovih s certifikatom FSC® (Forest Stewardship Council). Poleg kartona jo v tankih plasteh sestavljata še aluminij in polietilen. Te plasti v embalaži Tetra Pak niso zlepljene, ampak so toplotno spojene (termično laminirane), zato jih lahko enostavno razslojijo z mešanjem v vodi. Sestavine po razslojitvi uporabijo za nove izdelke: kartonski del te embalaže je surovina za izdelavo recikliranih higienskih papirnatih izdelkov. Iz drugih dveh sestavin, aluminija in polietilena, v papirnici Lucart izdelajo tudi podajalnike za higienske papirnate izdelke.

Štirje koraki pravilnega odlaganja

Pri odlaganju izpraznjene embalaže Tetra Pak so pomembni vsi koraki: prazni embalaži odvihamo robove, jo sploščimo, zapremo s pokrovčkom in odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo. S tem prihranimo kar 20 % prostora v zabojnikih in pripevamo k manjšim izpustom zaradi prevoza.

Z recikliranjem kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak pa preprečujemo sečnjo dreves, ohranjamo gozdove in zmanjšujemo ogljični odtis.

Krožna praksa v lokalni skupnosti: namensko zbiranje odpadne embalaže Tetra Pak za njihov higienski papir V Sloveniji se ponašamo s pionirsko krožno prakso v lokalni skupnosti: v t. i. komunalnem snovnem krogu embalaže Tetra Pak in higienskega papirja ločeno zbrano embalažo Tetra Pak namensko pošljejo v reciklažo, da iz nje izdelajo higienski papir, ki ga uporabljajo javne ustanove v isti skupnosti, kjer so embalažo zbrali. V lokalni skupnosti torej z namenskim zbiranjem in recikliranjem priskrbijo vir surovin za reciklirane izdelke. Ta praksa deluje že več let v Novem mestu in sosednjih občinah, Ljubljani in Brežicah.

Krožna praksa živi tudi v Ljubljanskih mlekarnah, saj so prvo slovensko podjetje, ki je zaprlo interno snovno zanko odpadne embalaže Tetra Pak. V njihovem proizvodnem procesu nastaja ostanek odpadne embalaže, ki ga ločeno zberejo in prav tako posredujejo v namensko recikliranje v papirnico Lucart. Tam iz nje izdelajo recikliran higienski papir, ki ga Ljubljanske mlekarne naročajo za interno uporabo.

Šest korakov kroženja kartonskega dela odpadne embalaže Tetra Pak v novih, recikliranih izdelkih:

1. Izdelek v embalaži Tetra Pak porabimo.

2. Prazno embalažo odložimo v rumeni zabojnik ali vrečo za odpadno embalažo.

3. Odpadno embalažo prepeljejo v sortirnice.

4. V sortirnicah razvrstijo odpadno embalažo na več frakcij.

5. Odpadno embalažo Tetra Pak reciklirajo v papirnicah, da dobijo reciklirano surovine za nove izdelke.

6. Iz te kartonskega dela naredijo nove, uporabne izdelke, kot so reciklirani robčki in brisačke.