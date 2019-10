TV-voditeljica svojega plesnega partnerja pustila v negotovosti #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V oddaji Zapleši v ljubezen, v kateri je prvi skupni ples tisti, ki odloča o tem, ali bosta dva začutila metuljčke v trebuhu ali ne, smo tudi tokrat spoznali štiri kandidate. Vsi štirje kandidati so tudi tokrat odločili za še en zmenek s svojim skrivnostnim soplesalcem, čeprav si je hrvaška TV-voditeljica vzela kar nekaj časa za premislek.

Prva, ki sta se tokrat naučila koreografije in odplesala svoj ples, sta bila 34-leta Marina iz Zagreba in 40-letni Alen iz Trsta. Salso sta odplesala skoraj brez napak, kar ne preseneča, saj je Alen v mladih letih treniral latinskoameriške plese. Alen je bil nad soplesalko povsem navdušen in se je brez pomišljanja odločil, da bo šel na drugi zmenek.

Tudi Marini je bil soplesalec všeč, a se je vseeno odločila, da si bo vzela nekaj časa za razmislek. Ko je učitelj matematike iz Trsta prišel na mesto zmenka, je bil nekaj časa v veliki negotovosti, ali se bo njegova soplesalka sploh prikazala. Kamen se mu je odvalil od srca, ko je stopila skozi vrata. Marina je po drugem zmenku povedala, da je Alen naredil dober prvi vtis, a da je za kaj več treba človeka malce bolje spoznati. Kako skupno prihodnost vidi Alen, pa si oglejte v spodnjem videu.

Drugi par, ki se nam je predstavil v tretji oddaji, sta bila 63-letna Vlasta in 71-letni nekdanji operni pevec ljubljanske opere Tomaž Janez. Upokojenca sta s svojim plesom navdušila, kar sta potrdila tudi njuna plesna učitelja Jurij in Jagoda Batagelj. Oba sta se odločila, da želita svojega soplesalca tudi bolje spoznati.

In čeprav je bil Tomaž, ki je pravi kavalir, na začetku drugega zmenka zelo zadržan, je priznal, da bi se s svojo soplesalko rad družil tudi v prihodnje. Da je Tomaž prijetna družba, pa se je strinjala tudi Vlasta. Več v spodnjem videu.

