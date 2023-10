Udeleženka šova je imela pri tem res veliko smolo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Že nocoj ob 21. uri se na Planetu nadaljuje kuharska pustolovščina Večerja za 5: Na deželi, ki se v tem tednu potepa po Kamniku in okolici. Nocoj bo druščino gostila Mirjana, ki obožuje ples, svojo zanimivo plesno prigodo pa bo z omizjem delila tudi Olga.

Potem ko je prvi večer v tem tednu s svojimi kuharskimi veščinami navdušil Boštjan, je ta štafeto predal Mirjani, ki bo nocoj prav tako poskusila navdušiti svoje goste.

A v Večerji za 5: Na deželi ne gre le za kuhanje, ampak predvsem za sproščeno in zabavno druženje, med katerim ne manjka zanimivih pogovorov. Med drugim bo nocoj pogovor tekel tudi o plesu, ki ga tokratna gostiteljica obožuje in mu je bila v mlajših letih zelo predana.

S svojo plesno prigodo pa bo nasmejala tudi 60-letna Olga, ki se je v Slovenijo pred več kot 30 leti preselila iz Ukrajine. "Šla sem na latinsko-ameriške plese v paru. Tja sem prišla sama in so me vprašali, kje je moj soplesalec," je povedala Olga, ki je takrat mislila, da ji bodo soplesalca dodelili na plesnem tečaju. Nato je vprašala svojega takratnega prijatelja, če bi se ji pridružil na plesnem tečaju, ta pa je privolil.

"Prišel je na dve vaji, potem pa ga je začel boleti križ, jaz pa sem spet ostala sama," je v smehu o smoli, ki jo je pri tem spremljala, povedala Olga. S tem je nasmejala člane omizja, ki so se strinjali, da Olga s svojimi zgodbami vedno popestri dogajanje za mizo. Več v zgornjem videu in v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Kamnik z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

