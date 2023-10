Takšno je stanje udeleženca šova po poškodbi #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se bo v oddaji večerja za 5: Na deželi še zadnjič zbrala vesela družba iz Bele krajine in dobili bomo zmagovalca tega tedna. Že zdaj pa vam lahko razkrijemo, kakšno je stanje udeleženca Marka, ki je, tik preden bi moral začeti pripravljati večerjo, padel na motokros stezi, zaradi česar ga je moral odpeljati rešilec.

30-letni Marko je včeraj kljub bolečinam in ob pomoči sotekmovalke Polone pripravil izjemno večerjo in preostale udeleženke tako navdušil, da so mu vse podelile popolno oceno 40 točk.

Danes bo kuhala Nika, na poti do njene hiše pa je Polono zanimalo, kako se Marko počuti po precej napornem dnevu, ki je bil v znamenju zahtevnega kuharskega izziva in predvsem zelo bolečega padca na progi za motokros.

"Jaz sem malo boljše. Vrat gre na boljše, kaj naj rečem. Rame še vedno bolijo. Ponoči sem bolj malo spal, zjutraj sem glavo težje dvignil z blazine. Ampak ena protibolečinska tableta in smo spet kot novi," se je zasmejal Marko, ki se je kot preostale tri sotekmovalke že veselil večerje pri Niki, ki bo zadnja v oddaji Večerja za 5: Na deželi za belokranjsko družbo. Več v zgornjem videoposnetku.

S čim je Nika razvajala svoje goste, si poglejte nocoj ob 21. uri na Planetu v oddaji Večerja za 5: Na deželi.

Spremljajte nas na družbenih omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.