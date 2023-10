Gostitelj presenetil svoje goste: To pa prvič vidim #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nocojšnji gostitelj je po poklicu avtomehanik, v prostem času pa zelo rad kuha. Zaljubljen je v italijansko hrano, med katero spadajo tudi pice, zato si je pred tremi leti kupil posebno peč.

Tudi nocoj bo poskusil svoje goste navdušiti s picami, ki jih pripravlja s strastjo, lahko pa se pohvali tudi z bogatim znanjem glede njihove priprave. Nekaj tega znanja bo predstavil tudi svojim gostom, med drugim tako, da jih je razrezal s škarjami.

"Zakaj jaz režem to s škarjami? Zato, da ne ranim roba. Ker če režem rob z nožem, ga potlačimo in potem ni tak, kot bi moral biti," je, preden je s škarjami zarezal v pico, razložil Jure in kar malo osupnil svoje goste.

"Pice pa še nisem s škarjami rezala," je ob tem dejala Tanja, Mirjana pa je dodala, da to sploh prvič vidi. Kako je bilo vse skupaj videti, si lahko pogledate v zgornjem videu. Še več modrosti iz sveta pic vam bo Jure predstavil tudi v nocojšnji oddaji Večerja za 5: Na deželi na Planetu.

Kulinarična dogodivščina Večerja za 5: Na deželi se v tem tednu seli v Kamnik z okolico. Oddaja je na sporedu od ponedeljka do petka ob 21. uri. Ne zamudite!

