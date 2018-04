Željko se je med snemanjem sesedel #video

The Biggest Loser Slovenija

Željko je znan po svoji neposrednosti in borbenem duhu, predvsem v besedah. No, tokrat pa je bil neomajen tudi v dejanjih. Med zadnjo eliminacijsko oddajo The Biggest Loser Slovenija se je namreč sredi snemanja ob razglasitvi zmagovalne in poražene ekipe usedel na tla.

"To je od utrujenosti od snemanja," je pripomnil, medtem ko je bil po mnenju voditelja Marka Potrča to znak razočaranja. "Preusmeri svoje razočaranje v borbo," mu je povedal Marko, Željko pa mu je odgovoril: "Tebe ne bom prekinil, ker te spoštujem."

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko podprete tudi na strani na Facebooku in se pridružite razpravi z uporabo ključne besede #BiggestLoserSLO.