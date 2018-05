Tako zagreta sta Jan in Nataša #video

Vse bolj se približuje trening, česar se ne zavedajo le tekmovalci, ampak tudi trenerja Jan in Nataša. Na treningu bosta obilno spodbujala in priganjala tekmovalce, a tudi do sebe ne bosta prizanesljiva, motivacijskih besed ne bo manjkalo.

Vse bolj se približuje trening, česar se ne zavedajo le tekmovalci, ampak tudi trenerja Nataša in Jan, kar bo videti že na jutranjem treningu. Večerne eliminacije pa bodo razkrile, kdo bo začel taktizirati in katera dekleta bodo pokazala svoj pravi obraz. Vse to bo znano že v nocojšnji oddaji The Biggest Loser Slovenija na Planet TV.

Oddaja The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri.