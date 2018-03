V šov The Biggest Loser Slovenija se vrača Henrik #video

Za tekmovalci je še en zelo zanimiv dan, toda presenečenja, ki jih je čakalo na večernem treningu, ni pričakoval nihče. Boju s kilogrami in za glavno nagrado 50 tisoč evrov se je namreč pridružil tekmovalec iz lanske sezone šova The Biggest Loser Slovenija Henrik.

Nov dan v šovu The Biggest Loser Slovenija se je začel s prvo skušnjavo druge sezone. Tekmovalce je pot vodila na Kras, kjer so jih čakale mamljive domače dobrote - jota in narezek. Vsi tekmovalci so sodelovali v skušnjavi, ki lahko tekmovalcem prinese odbitek nekaj kilogramov na naslednjem tehtanju, izjema je bila le Ervina. To so ji nekateri sotekmovalci iz modre ekipe kar nekoliko zamerili, saj so menili, da se je včasih za ekipo treba tudi žrtvovati.

S skušnjavo sta obe ekipi uspešno opravili in mnogi bodo na ta način na naslednjem tehtanju "lažji" za nekaj kilogramov. V boj za imuniteto se kasneje ni podal nihče od tekmovalcev.

Po skušnjavi je tekmovalce čakal trening z Natašo in Janom, rdeče pa je nato obiskala še Salome. Za nagrado, ker so zmagali na dvoboju v teku na smučeh, jim je pripravila okusen obrok z lososom in rižem.

Na večernem treningu je tekmovalce čakalo še največje presenečenje do zdaj. V šov The Biggest Loser Slovenija in v boj za 50 tisoč evrov se je namreč vrnil tekmovalec Henrik Lutz, ki ga vsi dobro poznamo iz prve sezone šova. Več v videu:

Šov The Biggest Loser Slovenija lahko spremljate od ponedeljka do četrtka ob 21. uri na Planet TV.