Tudi ti večino svojih emocij poješ?

"Res je, da je na tržišču veliko preparatov in izdelkov, s katerimi si ljudje kupujejo izključno sanje in odpustke, ker želijo slišati, da vse, kar morajo narediti, da bodo vitki, je, da morajo pojesti tabletko ali le položiti aparat na svoje trebušne mišice in bodo imeli t.i. six packe. Želijo hitre in takojšnje rezultate brez kakršnega koli truda. Dejstvo pa je tudi, da nas je današnji način življenja pripeljal do tega, da je izjemno težko loviti ravnotežje med vnosom in porabo hrane , saj večino dneva presedimo, hrana nam je na voljo 24/7, predvsem visoko kalorična, zdrava prehrana je marsikomu cenovno nedostopna. Vsakodnevno je v naših življenjih prisoten stres, ki ga veliko ljudi rešuje s takšno ali drugačno odvisnostjo. Med drugim mnogi tudi s hrano. “, je o svojih izkušnjah s strankami povedala Tamara Šišić Kramer, certificirana osebna fitness trenerka in life coachinja ter kreatorka inovativnega nuMe koncepta .

"Hrana je namreč odlična droga, ki nas lahko še kako dobro zasvoji. Dodatna slaba plat pa je tudi, da je hitro vidna navzven in je ne moremo skriti kot mnogo drugih odvisnosti. Pri ženskah so največkrat krivci za pridobitev odvečnih kilogramov, prenajedanje itd. prav emocije. Ženske večino naših emocij pojemo. Ali smo vesele ali smo nesrečne, pod stresom, nezadovoljne..., znova in znova se obračamo k hrani. In takrat se moramo vprašati, koliko tehtajo ta čustva in koliko so kriva za to, da smo tukaj, kjer smo. Kateri so tisti glavni razlogi in situacije, v katerih se znova in znova tešimo s hrano, se nagradimo in se ponovno ovijemo v svojo cono udobja, kjer je tako lepo, pa četudi le samo za par minut. Ter tudi najdemo metode, ki so v procesu spremembe vzorcev manj škodljive.

Zato je ključnega pomena pri postavljanju cilja, da se ne osredotočamo izključno in samo na posledico, in to so odvečni kilogrami, torej kako "shujšati", izbrati dieto, vključiti telesno aktivnost za tarčne predele in gremo, smo že opremljeni. Če se oseba odloči shujšati, pomeni, da se je že na začetku odločila iti na pot kratkega roka. Motivacija prvih nekaj dni je zelo visoka, ko pa izbrana pot ne porodi rezultatov, ki smo jih želeli, ali pa pride kaka stresna situacija, ob kateri osebo malo odnese z začrtane poti, hitro obupa in si reče: "Ah zdaj je itak vseeno, sem zgoljufala, bom pa še malo." In se vrne na stara pota, s tem se vrnejo vsi kilogrami, pa še kak kilogram več.

Zato je za dolgoročno spremembo pomembno, da se soočajo z vzroki, zakaj je do teh odvečnih kilogramov prišlo. Vendar, ker je seveda to težja pot, na kateri si je potrebno določene stvari priznati in se z njimi soočiti, največkrat ne želijo stopiti na to pot. Zato jih raje pometejo pod preprogo.

Ta del zahteva delo na sebi, svojih preteklih vzorcih, identifikaciji le teh in pripravljenosti za spremembe, vse to zahteva največkrat, da je potrebno stopiti iz svoje cone udobja, kjer se tako dobro počutimo, in narediti konkretne življenjske poteze, ki lahko vodijo do konkretnih dolgoročnih življenjskih sprememb na poslovnem področju, na področju odnosa s partnerjem, prijatelji, otroki in predvsem na odnosu do sebe. Seveda pa je pomembno izbrati tudi učinkovit prehranski režim, ki bo prinesel željene dolgoročne rezultate, kar se je po številnih zadovoljnih uporabnicah in tudi kliničnih študijah pokazalo pri nuMe slim prehrani. In takšna pot bo porodila dolgoročne rezultate, da bo oseba imela zdrav življenjski slog celo svoje življenje", pravi Tamara Šišić Kramer.

