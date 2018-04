Od težaka do junaka

Lanskoletni tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Aleš Hrvatin se vrača in to s šokantno novico.

Tudi Aleš Hrvatin se vrača, vendar ne v šov The Biggest Loser Slovenija, pač pa v oddajo Od težaka do junaka, kjer se bo pridružil Jasni Kuljaj, Indiri Ekić in Tadeju Briclj. Njegovo razkritje bo presenetilo.

"Od finalne oddaje šova The Biggest Loser Slovenija pa do danes sem izgubil še 36 kilogramov, če zavrtim film dobro leto dni nazaj, natančneje na konec januarja, pa okroglih sto kilogramov," je v komentatorski oddaji Od težaka do junaka razkril Aleš Hrvatin.

Skupaj z nekdanjo sotekmovalko Majo Cimermančič sta ustvarila Facebook skupino #aktivirajse, kjer sta 24 ur na dan na voljo za nasvete, motivacijo in dobro voljo. "Objavljava koristne nasvete, dobre recepte, deliva lastne izkušnje, fotografije in uporabne videoposnetke. Sva kot televizijska prodaja – kupiš enega, dobiš dva," se pošali Aleš. Njuni skupini, ki šteje že 3.500 članov, se bo morda pridružil tudi komentator šova Tadej Bricelj, ki se je vzporedno s tekmovalci lotil hujšanja.

Veliko pikantnih in zanimivih komentarjev si oglejte nocoj v oddaji Od težaka do junaka, ki bo na sporedu ob 22.40. uri.