Tadej Bricelj: Bom "masten" komentator

Od težaka do junaka #video

Nocoj bo na vrsti nova komentatorska kombinacija v oddaji Od težaka do junaka. Voditeljici Jasni Kuljaj in osebnemu trenerju Andreju Milutinoviču se bo prvič pridružil radijec, animator in komik Tadej Bricelj.

Kje imajo pri njem mesto oboževalke, kaj si obeta od sokomentatorjev, kakšna zgodba ga spremlja že deset let, kakšen izziv si bo zadal in kje bo končala njegova roka? O vsem tem je spregovoril Tadej Bricelj, ki je znan po tem, da je brez dlake na jeziku. "Veselim se tudi spopada z Andrejem," malo v šali malo zares pove Tadej.

Kakšen besedni dvoboj nas čaka in koga si bodo privoščili komentatorji? Vse to bo znano že nocoj ob 22.40 na Planet TV, ko bo komentatorska trojica vzela pod drobnogled tekmovalce in pestro dogajanje nove sezone oddaje The Biggest Loser Slovenija.