Spremljajte svoj napredek z aplikacijo Fitbit

Tekmovalci vsakodnevno spremljajo svoj napredek fizične zmogljivosti preko merilnikov Fitbit, hkrati pa jim omogoča, da spremljajo tudi svoj srčni utrip med treningom, porabo kalorij, aktivne minute in svoj spanec.

Da pa bi svoj napredek lahko spremljali, analizirali in tudi izboljšali, pa si je potrebno na pametni telefon naložiti aplikacijo Fitbit. Aplikacija je zelo enostavna, pregledna ter ima odličen izgled, ki nam omogoča lažjo organizacijo in pregled vseh funkcionalnosti, ki jih fitnes zapestnica ponuja. Merilnik Fitbit se poveže preko povezave Bluetooth. Ker seveda vsi novi telefoni in sama zapestnica omogočajo povezavo preko Bluetooth.

Aplikacija nas svojimi motivacijskimi obvestili, ki se vsake toliko časa pojavijo na zaslonu telefona, spodbuja h gibanju. Za še večjo motivacijo za dosego ciljev, pa ima vsak posameznik možnost osvajati nagrade – značke, ki nas še dodatno spodbujajo k aktivnejšemu življenju. Funkcija MobileTrack omogoča merjenje korakov tudi, če zapestnice nimamo na roki ampak imamo v žepu samo naš pametni telefon.

Fitbit aplikacija pa je tudi malo družbeno omrežje, saj lahko svoj napredek delimo tudi s prijatelji, omogoča pa nam tudi medsebojno tekmovanje in spodbujanje drug drugega k aktivnejšemu gibanju in boljši fizični pripravljenosti.

Zapestnica je kompatibilna z operacijskim sistemom iOS, Android in Windows Phone. Večina funkcij, ki jih Fitbit ponuja deluje na iOS napravah brezhibno. Na drugih operacijskih sistemih vse funkcionalnosti niso popolnoma podprte, vendar prav tako v večini primerov delujejo vse brezhibno.

Več na: https://www.harveynorman.si/merilnik-aktivnosti-fitbit-alta-hr