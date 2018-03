Spoznajte tekmovalce 2. sezone The Biggest Loser Slovenija! #foto

The Biggest Loser Slovenija

Vse tekmovalce druge sezone The Biggest Loser Slovenija spoznajte tukaj, že nocoj ob 21.00 pa na Planet TV preverite njihove zgodbe, ki so jih pripeljale do prijave v edini šov, ki ima moč spreminjati življenja!

V drugo sezono The Biggest Loser Slovenija nas bo popeljal voditelj Marko Potrč, tekmovalci pa bodo trenirali pod vodstvom Nataše Gorenc in Jana Kovačiča, medtem ko bo za njihovo prehrano v novi sezoni poskrbel dietetik Gašper Grom. V novi sezoni nas čaka še več izzivov, presenečenj in novih obrazov, šov pa bo na sporedu od ponedeljka do četrtka ob 21.00 na Planet TV!