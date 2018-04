Nocoj je čas za nove eliminacije - na vrsti za odstrel je ...

The Biggest Loser Slovenija

Kako so skušnjava s čokoladno torto, peklenski treningi in vojaški izziv vplivali na kilograme naših junakov? Nocoj se bo pot končala za enega od njih.

V šovu The Biggest Loser Slovenija bodo tekmovalci ponovno trepetali, saj bodo na vrsti nove eliminacije. Nekdo od tekmovalcev je obul tudi nogavice za srečo - bodo res pomagale?

Ekipa, ki je izgubila manj kilogramov, bo pred težko nalogo, saj so med sabo zelo povezani. "Na podlagi predanosti ne moremo sprejeti odločitve, prav tako nihče ni delal prekrškov ali kako drugače drastično izstopal," bo v dilemi poražena ekipa.

Presenečeni so bili tudi tekmovalci, ki so bili tokrat v igri za odstrel. "Kaj smo naredili narobe, vse smo delali kot preostali, trudili smo se," so si bili enotni.

Ali bodo gledali na odnose ali številke, bo znano že nocoj v oddaji The Biggest Loser Slovenija, ki bo na sporedu ob 21. uri na Planet TV.