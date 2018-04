Marta s solzami v očeh odločila, da mora šov zapustiti Matic #video

V šovu The Biggest Loser Slovenija so tekmovalci znova trepetali, saj so bile na vrsti nove izločitve. Na tehtanju so bili boljši modri, zato so člani rdeče ekipe enega od svojih morali poslati domov.

Na dan drugega tehtanja je bilo mogoče spet čutiti precejšnjo nervozo v hiši in tekmovalci so z nestrpnostjo pričakovali večerno tehtanje, ki je odločilo, katera od ekip bo morala enega od svojih članov poslati domov.

Ko kaže, so modri v tem tednu na zmagoviti poti, saj so najprej zmagali na vojaškem izzivu, bolje pa so se odrezali tudi na tehtanju. Skupno so izgubili kar 24,5 kg, medtem ko so se rdeči ustavili pri 16,3 kg. To je pomenilo, da so morali Matic, Blaž in Eva, ker so v tem tednu izgubili najmanj kilogramov, čakati na odločitev preostalih štirih članov ekipe. Ti so se odločali, kdo si po njihovem mnenju najbolj zasluži pot domov.

Tokrat odločitev ni bila tako enoglasna kot pred tednom dni. Po treh oddanih glasovih je namreč Matic imel dva glasova, Eva pa enega, zato je breme končne odločitve morala na svoja pleča prevzeti Marta. Ta je s solzami v očeh svoj glas podelila Maticu in ga tako izločila iz tekmovanja.

Matic je bil po glasovanju razumljivo razočaran, je pa vseeno obljubil, da to ni konec njegove preobrazbe in da bo doma nadaljeval trdo delo. Mu bo pa vseeno v pomoč tudi darilni bon Sport Cluba, saj mu bo na voljo vsa trenerska in druga potrebna podpora.

Matičevo slovo si lahko pogledate v priloženem videu: