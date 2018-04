Komandant Potrč testira elitno vojsko #video

Tekmovalci šova The Biggest Loser Slovenija so tokratni izziv opravljali v Parku vojaške zgodovine Pivka. Sprva so vse skupaj vzeli bolj za šalo kot zares in tudi voditelja Marka Potrča, ki je zahteval vojaško disciplino, niso jemali resno. Toda Marko jim je hitro pokazal, da z njim ni šale, ter jim zagrozil tudi z improviziranim vojaškim sodiščem in 300 sklecami.

Več v priloženem videu.