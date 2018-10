Kako je videti zmagovalka šova The Biggest Loser Slovenija Klara danes? #video

"Vsi me sprašujejo, če sem se kaj zredila," pove Klara Hrovat Vidmar, zmagovalka šova The Biggest Loser Slovenija, ki je minuli vikend priredila obljubljeni zahvalni piknik. Kako je s prijateljstvom s sotekmovalci po koncu resničnostnih šovov in kako jim gre ohranjanje nove teže, pa so nekateri znani obrazi povedali v spodnjem prispevku.