Jasna Kuljaj: Smeh v postelji ni nikoli pomenil dobrega seksa #video

Zadnja komentatorska oddaja Od težaka do junaka bo na Planetu v petek, 10. maja 2019, po oddaji The Biggest Loser Slovenija. Ne zamudite!

V zadnji oddaji Od težaka do junaka sta bili gostji tik pred finalom izpadli tekmovalki Pia in Belma. Komentatorje in voditeljico pa so zanimali predvsem odnosi med tekmovalci v hiši v času šova. Še posebno so se kakopak poglobili v temo odnosa in dogajanja med Gajo in Gregorjem. Belma je dejala: "Slišalo se je, kot da bi skakala z ene postelje na drugo, veliko pa je bilo tudi smeha." Ob tem se je svojih posteljnih aktivnosti spomnila tudi Jasna in svoje izkušnje delila brez dlake na jeziku. Kaj je povedala?

