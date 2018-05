Jasna: Če ne dobim od partnerja, grem in plačam #video

Nocoj po oddaji The Biggest Loser Slovenija bodo svoje dodali tudi komentatorji oddaje Od težaka do junaka. Izvedeli bomo tudi nekaj pikantnih podrobnosti iz njihovih spalnic.

Komentatorji oddaje Od težaka do junaka bodo tudi nocoj pokomentrali dogajanje v šovu The Biggest Loser Slovenija. Beseda bo nanesla tudi na masažo, ki se je zgodila v oddaji in potegnili nekaj vzporednic z njihovimi osebnimi izkušnjami. Jasna je povedala, da se, ko potrebuje masažo, nič več ne zanaša na svojega partnerja, saj jo ta vse prevečkrat zavrnil z besedami: "Bova jutri!" In ker se je tega naveličala, se zdaj raje poslužuje masažnih salonov in za storitev plača.

Gostujoči komentator in izpadli tekmovalce šova The Biggest Loser Slovenija Gregor Škoflek je na njene besede navihano pripomnil: "Verjetno mu vrneš tako, da se izgovoriš na glavobol, ko si on zaželi akcije v postelji." Jasna pa je hudomušno odgovorila: "Sploh ne, raje mu tudi jaz rečem bova jutri. In tako sva ujeta v začaran krog!"

Več v priloženem posnetku in v oddaji Od težaka do junaka.

Šov The Biggest Loser Slovenija je na sporedu od torka do petka ob 21. uri, zatem pa sledi še komentatorska oddaja Od težaka do junaka.

