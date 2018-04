Izpadli tekmovalci trenirajo po programu Zdrav in aktiven

Namen programa Zdrav in aktiven je preko izkušenj, znanj in kapacitet SportCluba v sodelovanju s hišnim dietetikom SportCluba Gašperjem Gromom ljudi spodbuditi k bolj zdravemu in aktivnemu življenjskemu slogu.

Poudariti želimo , da je zdrav in aktiven življenjski slog mogoč za prav vsakega med nami, ni povezan z vsakodnevnimi napornimi treningi in nenehnim odrekanjem hrane, temveč je način zdravega življenja, ki omogoča lahkotno gibanje, pravilni izbor hrane (tudi z manjšimi pregrehami), veselje do življenja in vsakodnevnih obveznosti, brez, predvsem fizičnih, omejitev zaradi nezdravega življenjskega sloga.

Kaj lahko pričakujejo udeleženci programa:

Zabaven in učinkovit program, s katerim bodo postali zdrava, zadovoljna in samozavestna oseba z odlično kondicijo.

Ekskluziven dostop do SportClubovih profesionalnih vadbenih programov in individualen pristop SportClubove ekipe ves čas preobrazbe.

Redne meritve, spremljanje napredka in poglobljena osebna svetovanja.

Motivacijo in druženja v sklopu skupinskih srečanj po vzoru podpornih skupin za hujšanje.

Zdravo in aktivno druženje različnih, a k istemu cilju usmerjenih ljudi, v spodbudnem in aktivnem okolju.

Opis programa:

6-mesečni program, v katerega so vključeni tekmovalci The Biggest Loser Slovenija zajema:

6-mesečno karto All inclusive v SportClubu z neomejenim obiski fitnes centra, z neomejenim dostopom do vseh programov vodenih vadb, z neomejenim vstopom v wellness center in plavanje v terminih, ki jih določa SportClub

Paket krioterapij

Preventivni pregled fizioterapevta (za zunanje pred začetkom vadbe, TBL po potrebi)

Svetovanje profesionalnih osebnih trenerjev in svetovalcev, ki vsakemu posamezniku oblikujejo ustrezno prilagojen program vadbe, glede na fizično pripravljenost in rezultate meritev telesne sestave. Osebni program vadbe se osvežuje po opravljenih rednih meritvah in individualnem posvetu z osebnim trenerjem.

Mesečne meritve sestave telesa na profesionalni napravi SportClub FUTREX (meritve se izvajajo pod nadzorom strokovne osebe).

Program za zunanje udeležence je možno izvajati tudi v krajši obliki, in sicer kot 3-mesečni program. Cena 6-mesečnega programa je 499€, cena 3-mesečnega programa je 299€.

Kakšne rezultate lahko pričakujejo udeleženci preobrazbe:

Preoblikovali bodo telo.

Izgubili odvečno telesno težo.

Zmanjšali delež maščobne mase.

Povečali delež mišične mase.

Naučili se bodo pravilno vaditi.

Naučili se bodo pravilno raztezati.

Naučili se bodo zdravo prehranjevati.

Povečali bodo gibljivost mišic.

In znižali vpliv stresa na organizem.

Videti bodo bolj sveži, mladostni in nasmejani.

Program podpirajo tudi bivši tekmovalci oddaje The Bigest Loser Slovenija in kot ambasadorji programa s svojimi izkušnjami in rezultati bodrijo sodelujoče.

Zato vabimo vse, ki se soočajo s podobnimi težavami in ne najdejo poguma ali prave motivacije za spremembo nezdravega življenjskega sloga, da se nam pridružijo. S skupnimi močmi, strokovno ekipo, izpadlimi tekmovalci oddaje The Bigest Loser Slovenija, lahko skupaj dosežejo nekdaj nemogoče. Obiščejo nas lahko na lokaciji – Gortanova 22, na Kodeljevem v Ljubljani ali nam pišejo na info@sportclub.si.

Več o programu: https://www.sportclub.si/zdravinaktiven