Indira: Bila sem jokica #video

Od težaka do junaka

Foto: Planet TV

Danes ob 22.50 se začenja druga sezona komentatorske Oddaje od težaka do junaka, v kateri se bo v novi vlogi preizkusila tudi lanska tekmovalka šova The Biggest Loser Slovenija Indira Ekić. "Povedala bom vse, kar si mislim. Bom iskrena, ne bom igrala. Če mi kdo ne bo všeč, bom to povedala na glas. Včasih sem bila sramežljiva jokica, zdaj pa sem nova oseba," pravi zaljubljena in nasmejana Indira.