Henrik ponovno v šovu The Biggest Loser Slovenija #video

The Biggest Loser Slovenija

Nekdanji tekmovalec šova The Biggest Loser Slovenija Henik Lutz se je ponovno vrnil in presenetil tekmovalce ... Nova oddaja bo na Planetu že ob 21. uri.

Henirk je zagotovo tekmovalec, ki je med moškimi najbolj zaznamoval šov The Biggest Loser Slovenija. Potem ko se je Štajerec po prvi sezoni zagledal v Indiro in s tem dvignil veliko prahu, se je v drugi sezoni ponovno vrnil kot tekmovalec. Gre v tretje res rado in s kakšnim namenom se je vrnil vedno zabavni Henrik, boste izvedeli že v nocojšnji oddaji.

Oddaja je na sporedu od ponedeljka do srede ob 21. uri in ob petkih ob 21. uri.

