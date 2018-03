Gregor Škoflek: Groza, pa ne prvi #video

The Biggest Loser Slovenija

Katera je bila prva misel ob usodnem izzivu, kaj bo prva stvar, ki jo bo naredil ob odhodu iz šova The Biggest Loser Slovenija, za koga bo navijal in kaj sporoča svojim sotekmovalcem prvi izpadli tekmovalec Gregor Škoflek?

Prvi izpadli kandidat šova The Biggest Loser Slovenija Gregor Škoflek se je že po enodnevnem bivanju v hiši moral izseliti, saj ni opravil planiškega izziva. "Prvič sem obiskal Planico, a zagotovo ne zadnjič, ne glede na to, da je bila zame usodna. Potrudil sem se že pred šovom, da sem se sploh lahko prijavil vanj, trudil sem se na izzivu in trudil se bom tudi zdaj, ko bom odšel domov. Pozdravil bom domače in se nato nemudoma odpravil v fitnes," je povedal Velenjčan, ki v boju z odvečnimi kilogrami še ni rekel zadnje besede.