Gregor priznal, da bo Gajo po koncu šova povabil na zmenek #video

Od težaka do junaka

Gregorju so na preizkusu z detektorjem laži postavili vprašanja o Gaji. Med drugim je izdal, kakšne namene ima z Gajo po koncu šova.

Komentatorski trojici se je v oddaji Od težaka do junaka pridružil zadnji izpadli tekmovalec Gregor. Beseda je seveda tekla tudi o njegovem odnosu s sotekmovalko Gajo. Željko Čakarević - Željkić ga je pozval kar na preizkus z detektorjem laži, ki je pokazal, da je bil pri enem odgovoru neiskren. Kaj je detektor laži razkril o Gregorjevem odnosu do Gaje?

