Česa se boji Andrej Milutinovič? #video

The Biggest Loser Slovenija

Kaj je bilo plodnega v lanskem letu, kako je z oboževalkami, kako so njegove komentarje komentirali drugi, kaj imata jing in jang skupnega z oddajo Od težaka do junaka in zakaj bo letos bolj na tapeti? O vsem tem osebni trener in komentator šova Andrej Milutinovič.

Foto: Planet TV

"Bojim se, da bom lažje prišel do besede, ne vem pa, ali mi je to všeč," malo v šali malo zares pravi komentator šova Od težaka do junaka Andrej Milutinovič. Osebni trener, pri katerem je med drugim trenirala tudi hrvaška zvezdnica Severina, je razkril, kaj si obeta od nove komentatorske ekipe, kaj je najbolj zaznamovalo njegovo lansko komentiranje, povedal pa je tudi svoje mnenje o tem, ali obstaja možnost, da kateri od novih junakov šova The Biggest Loser Slovenija preseže izgubo 74,4 kilograma lanskega zmagovalca šova Bojana Papeža.

Prvi pomladni dan bo prebudil tudi prvi del druge sezone priljubljenega šova Od težaka do junaka, kjer se krešejo drzna, podrobna, zabavna in tudi strokovna mnenja. Danes ob 22.50 se bosta v prvi besedni dvoboj z zanimivimi, pikantnimi in tudi poučnimi komentarji spustila Andrej Milutinovič in Indira Ekić. Pod drobnogled bosta vzela tekmovalce in pestro dogajanje nove sezone oddaje The Biggest Loser Slovenija. "Jezika ne bomo šparali," obljublja celotna nova komentatorska trojica z voditeljico Jasno Kuljaj na čelu.