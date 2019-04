Athlete – za vsak trenutek dneva

Smo slovensko podjetje Proan, d. o. o., ki je pred leti razvilo blagovno znamko prve slovenske športne prehrane Athlete. Athlete je plod lastnega znanja, večletnih raziskav, sodelovanja s fakulteto za šport, zdravniki in nutricisti, testirali so jo vrhunski športniki. Postavljanje novih meril v svetovni panogi športne prehrane od nas nenehno zahteva vlaganje v izboljšave, razvoj in širitev prepoznavnosti blagovne znamke, saj je konkurenca vedno večja.

Zavedamo se, da bomo le s kakovostjo in stalno rastjo lahko zadovoljili zahteve svetovnega trga športne prehrane. Lastni razvoj in proizvodnja nam omogočata največjo učinkovitost porabe vseh resursov. Končni rezultat so najkakovostnejši izdelki, ki se odlikujejo po premium kakovosti, naravnih sestavinah in stoodstotnem kontroliranem poreklu surovin. Naši zadovoljni uporabniki so v izdelkih Athlete prepoznali tiste učinkovine, ki so neobhodno potrebne za doseganje vrhunskih športnih rezultatov. Produkti so brez gensko spremenjenih organizmov in dopinga.

Ponosni smo, da nam zaupa vse več vrhunskih športnikov. Kickboxer Gregor Stračanek prisega na uporabo proteinov Whey z okusom čokolade, ki imajo nizko vsebnost laktoze in so izredno topni. Gregor pravi, da moraš mišice nahraniti s kakovostnimi beljakovinami, da se te dobro regenerirajo po napornem treningu.

Rokometaši RK Gorenje Velenje svoje vrhunske rezultate dosegajo s pomočjo izdelkov Athlete. Energijske tablice jih med polčasom napolnijo z energijo, izotonik v prahu pa jim nadomesti izgubljene elektrolite. Tudi ženski Košarkarski klub Celje in atletinja Saša Babšek so zadovoljni uporabniki naših izdelkov, predvsem proteinskih tablic z okusom pomaranče, ki jih v poplavi svojih športnih in vsakdanjih obveznosti pogosto umestijo kar na dnevni jedilnik namesto malice. Po naših izdelkih posegajo tudi drugi mladi športniki, ki z našo pomočjo dosegajo odlične rezultate.

Izdelki in prehranska dopolnila Athlete niso namenjeni samo vrhunskim, ampak tudi rekreativnim športnikom, namenjeni so celotni starostni populaciji, tako mladostnikom kot starostnikom.

Med našimi zadovoljnimi uporabniki je tudi vsestranski Rado Mulej, ki svoj hitri življenjski tempo vzdržuje ravno z redno uporabo C-vitamina v prahu. Z njim krepi svoj imunski sistem in izboljšuje počutje.

Athlete združuje strast do športa in zdravega načina življenja. Svojo linijo Athlete Pro, ki je bila prvotno namenjena vrhunskim športnikom, smo razširili z linijo Active, namenjeno širši populaciji. Z novo linijo smo obogatili izbor beljakovin, aminokislin, izotonikov in sirupov. Zdaj lahko izbirate med štirimi različnimi okusi izotoničnih napitkov, to so pomaranča z dodatkom BCAA, limona z dodanimi vitamini, zeleno jabolko z dodanim kalcijem in gozdni sadeži z dodanim magnezijem.

Tudi ljudem s čezmerno telesno težo smo z našimi izdelki že pomagali do želenih rezultatov, zato z veseljem podpiramo letošnje tekmovalce The Biggest Loser Slovenija, ki so zbrali pogum, voljo in moč za preobrazbo k zdravemu in aktivnemu načinu življenja. Z odvečno težo zdržati tri treninge na dan je zelo naporno. Athlete jim na tej zahtevni poti nudi vso podporo z izotoniki Athlete za rehidracijo med treningom in po njem, z nadomestki obrokov ob dieti z zmanjšanim vnosom kilokalorij, kot so proteinske ploščice Athlete in proteini v prahu Whey, prehranskimi dopolnili, primernimi za uživanje pri večjih obremenitvah, kot sta omega 3 in magnezij, ter masažnimi geli za lajšanje bolečin po napornih treningih, ki vsebujejo eterična olja za intenzivno sproščanje telesa.

Za vse, ki še niste preklopili na zdrav in aktiven življenjski slog, smo pripravili poseben paket, s pomočjo katerega lahko dosežete želeni rezultat še pred poletjem in samozavestno skočite v kopalke. Naročite si svoj paket Lose Your Weight in v svoj vsakdanjik obvezno vključite tudi gibanje! Veseli smo, da ste z zanimanjem prebrali predstavitev našega podjetja, zato vas prijazno vabimo, da si svoje izdelke naročite v naši spletni trgovini www.athlete.si. Athlete je z vami vsak trenutek dneva!

Naročnik oglasnega sporočila je Proan, d. o. o.