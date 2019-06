Jure Godler prejel še eno nagrado za svojo oddajo

Včeraj so v Cankarjevem domu v Ljubljani podelili žaromete, edine slovenske medijske nagrade. Med nagrajenci je bil znova tudi voditelj oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, za katerega je to že tretja tovrstna nagrada.

Ne mine leto, da Jure Godler, ki velja za najbolj nabrušen jezik slovenskih televizij, ne bi prejel katere od medijskih nagrad. Na svojih policah ima tako že dva viktorja, včeraj pa se je tam dvema žarometoma pridružil še tretji. Dobil ga je za vodenje oddaje Ta teden z Juretom Godlerjem, ki jo lahko ob četrtkih spremljate na Planetu.

Letos so mu v kategoriji "Voditelj razvedrilne TV-oddaje leta 2018", v kateri je slavil, družbo delala sama velika imena slovenske televizije - Peter Poles, Blaž Švab, Jože Robežnik, Bernarda Žarn in Vesna Milek.

"Konkurenca je bila izredno močna, dobro, razen Robežnika, ki ga osebno zelo dobro poznam in vem, da so njegove brčice epohalen blef. Sem pa presrečen, da sem med takšno konkurenco zmagal prav jaz. Lepo je prejeti nagrado za nekaj, kar rad počneš in se vedno znova trudiš to početi bolje in bolje," je še eno nagrado za svojo oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem in družbo, v kateri se je znašel, pokomentiral Godler.

Voditelja Jure Godler in Jože Robežnik sta se zaradi nagrade žaromet v preteklosti že znala šaliti na račun drug drugega:

Oddaja Ta teden z Juretom Godlerjem je na sporedu vsak četrtek ob 22.30 na Planetu.

