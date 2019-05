Satiriki iz EU: "Melania in Talking Tom, alko in traktor v vsak dom" #video

Na pobudo nemškega kolega so voditelji satiričnih oddaj po Evropi pred nedeljskimi evropskimi volitvami naredili pesem z naslovom Song for Europe. Pri ustvarjanju pesmi je sodeloval tudi Jure Godler, ki na Planetu vodi oddajo Ta teden z Juretom Godlerjem.

Kot nam je povedal Godler, so satirični voditelji TV-oddaj iz različnih držav članic EU pripravili vsak svojo pesem, ki govori o tem, zakaj je njihova država drugačna od drugih in kaj so njene posebnosti. Del iz vsake pesmi so potem uporabili pri skupnem videospotu, ki ga lahko pogledate zgoraj.

Gre za nov projekt nemške satirične TV-oddaje Neo Magazin Royale z Janom Böhmermannom na kanalu ZDFneo. Ves projekt lahko pogledate na spletni strani Do They Know It's Europe.

Kako pa zveni pesem o Sloveniji? Poglejte spodaj:

Več v oddaji Ta teden z Juretom Godlerjem v četrtek ob 22.30 na Planetu.