Sanjska preobrazba s Projektom Diva

Foto: Planet TV

Voditeljica Lucija Gubenšek bo skupaj s kreativno ekipo vrhunskih strokovnjakov izbrankam dala priložnost, da zasijejo kot še nikoli poprej in se prelevijo v tisto različico sebe, ki ji do sedaj niso uspele dati priložnosti.

V vsaki oddaji bomo spoznali zgodbo in skrito željo ene izbranke. Štiričlanska kreativna ekipa strokovnjakov za makeup, pričesko, garderobo in fotogafijo se bo nato posvetovala o izgledu in stilu, ki si ga želi ter ga prilagodila tako, da bo za njo najbolj primeren. Ali jim bo uspelo s svojim delom presenetiti in navdušiti, pa boste videli na koncu oddaje, ko bo izbranka v objemu družine in prijateljev svojo fotografijo zagledala na ogromnem digitalnem zaslonu.

"V vsaki izmed nas se skriva diva"

"V vsaki izmed nas se skriva diva," je prepričana voditeljica Lucija Gubenšek. "Naša ekipa pa je tu za to, da ji pomaga na plan – pa naj si bo s pomočjo drzne šminke, zapeljivega krila ali vrtoglavih pet."

Projekt Diva bo prvič na sporedu v nedeljo, 18. marca, ob 18.15.