Videospot, v katerem ne manjka znanih obrazov #video

Na slovenski glasbeni sceni se je pojavila nova glasbena skupina Fehtarji, ki je pred kratkim izdala svoj prvi singel, za katerega so posneli tudi zabaven videospot, v njem pa so nastopili številni priljubljeni slovenski glasbeniki.

Fehtarji je skupina, sestavljena iz znanih, uveljavljenih imen slovenske zabavne in narodnozabavne glasbe, v prvi vrsti zelo dobrih prijateljev, ki v osnovi igrajo vsak v svoji skupini. Samo Kališnik pri Kvatropircih, Matic Plevel pri Ansamblu Saša Avsenika, Blaž Jenkole pri Raubarjih in Domen Kovač pri Ansamblu Jureta Zajca.

Skupina Fehtarji na snemanju spota za svoj prvenec Foto: Tine Venko

Skupina je pod drugačnim imenom nastala že pred leti, vsako leto opravila kakšen nastop, pred kratkim pa so pričeli snemati svoj debitantski album in dokončevati prvi singel z naslovom "Najboljši sem". Glavni cilj skupine je ustvarjati visoko kakovostno glasbo, ki vsebuje elemente narodnozabavne glasbe, popa in rocka in je hkrati namenjena "žuranju".

Foto: Tine Venko

Zadnji petek v maju smo lahko v središču Ljubljane srečali kar nekaj znanih imen slovenske glasbe, ki so sodelovali pri snemanju videospota za skladbo "Najboljši sem", ki je prvi singel prihajajočega projekta Fehtarjev. Avtorja skladbe sta brata Martin in Gregor Štibernik, v izvirniku pa jo je izvajala skupina Slapovi. Za to priložnost je na novo prirejena in malce modernizirana.

Foto: Tine Venko

"K sodelovanju smo povabili znana imena slovenskih glasbenih skupin – Dejana Krajnca iz Poskočnih muzikantov, Čuka Jožeta Potrebuješa in Jerneja Tozona, punce iz skupine Chicas ter Gada Anžeta Zavrla. V spotu so nastopili tudi Kvatropirec Jure Jaklič, Modrijan Rok Švab, Barbara Leben, Uroš Steklasa in legendarni avtor slovenskih glasbenih uspešnic – Matjaž Vlašič."

Foto: Tine Venko

Poleg znanih glasbenih imen pa videospot zaznamuje tudi skok glavnih akterjev v mrzlo Ljubljanico. "Pesem, katere osnovni ritem je polka z dodanim zvokom trobil in električne kitare, že nekoliko diši po pop zvrsti, opisuje zgodbo dekleta, ki ji nikakor ne uspe najti ustreznega fanta. Ali jo oni presenetijo z zanimivi lastnostmi ali pa jih ona pusti na cedilu. Ker je skladba zelo energična in kar kliče po žuranju na njene ritme, smo se odločili, da v taki smeri posnamemo tudi videospot," pove Blaž Jenkole, harmonikar Fehtarjev.

