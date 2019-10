V oddaji jo je čakalo veliko presenečenje #video

Gospa je v gostilni Pri Črnem Petru s prijatelji praznovala svoj 60. rojstni dan. Med pogovorom je Jasni zaupala, da ima doma manjšo kmetijo, na kateri je tudi nekaj živali, škodo na pridelkih pa ji povzročajo polži, kar jo močno jezi.

Prav zato so ji prijatelji pripravili nenavadno presenečenje in ji za rojstni dan podarili raco, ki se zelo rada pogosti s polži. S tem naj bi bile njene težave rešene. Raco so v oddaji tudi krstili. Kakšno ime so ji nadeli, pa izveste v spodnjem videu.

