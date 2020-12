Ustvarjalci razkrivajo: Obetajo se velike spremembe

Prilagoditve so del našega vsakdana, so povedali ustvarjalci oddaje Pri Črnem Petru, in nič drugače ne bo niti v četrti sezoni. Zaupali so nam, da nas v gostilni tokrat čakajo velike spremembe in še bolj zanimive vsebine. Ob vprašanju, kaj vse bo novega, pa za zdaj ostajajo še skrivnostni.

Letošnje leto je bilo posebno tudi v televizijski produkciji

Po besedah direktorice Pamervision produkcije Saše Seliškar Rojc in producenta Tomaža Lehpamerja je tretja sezona oddaje Pri Črnem Petru prinesla kar nekaj sprememb.

"Nova realnost, v kateri smo se znašli, je od nas zahtevala prilagoditev snemanj epidemiološkim razmeram. Usklajena ekipa ustvarjalcev je združila moči in v naprej posnela dobršen del oddaj, a kljub temu ostala zvesta svojim načelom ter gledalkam in gledalcem in v vsaki oddaji postregla z najbolj priljubljenimi izvajalci v danem trenutku," je povedala Saša.

Junaki gostilne Pri Črnem Petru

Ustvarjalci so se morali podrediti danim pogojem in zmožnostim ter včasih tudi malo "čarati". Pri Črnem Petru jim je uspelo skoraj nemogoče. Spomladi, ko je epidemija vse skupaj presenetila, so našli odlično zamisel in se podali v naravo, kjer so posneli štiri unikatne pravljične oddaje. Jesen je navidezno sprva prinesla izboljšave, čemur pa je sledil drugi val epidemije, zato so morali oddaje snovati na drug način.

"Glasbeniki niso imeli stikov z igralci, vse igrane prizore pa smo snemali na način, da je vsak igralec odigral svoj del čisto ločeno od drugih, nato pa smo jih v montaži spretno zlepili skupaj. To je zahtevalo veliko zbranosti od vseh protagonistov. Tudi scenaristične prilagoditve so bile intenzivnejše kot kadarkoli prej."

"Ko je bil scenarij že dokončan, smo dostikrat tik pred snemanjem dobili nove informacije, kaj smemo in česa ne. In pisanja smo se nato morali lotiti skorajda od začetka. Nekateri glasbeni gostje so tudi zboleli, zato smo iskali nadomestila tako rekoč čez noč. A uspelo nam je, ker smo v treh sezonah, ki so za nami, postali pravzaprav družina, ki razmišlja enako in ki se ne vda. Želim nam še veliko sezon, pa tudi gledalcem lahko v našem skupnem imenu obljubim, da bodo v novem letu lahko še vedno z nami," je zaključil producent Tomaž Lehpamer.

