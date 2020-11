Ste vedeli, da se je humorist včasih preživljal tudi s tem?

Boštjan je delal kot serviser motornih žag in vrtnih kosilnic.

"Res je. Delal sem kot serviser motornih žag in vrtnih kosilnic čez mejo v sosednji Avstriji."

Ko je bil Boštjan otrok, se njegovi počitniški podvigi ponavadi niso najbolje končali.

"Res je med počitnicami, se me je držala precejšnja smola. Najprej sem padel iz drevesa in zlomil obe zapestji. Na srečo je bilo to bolj proti koncu počitnic, mavec pa sem imel kar dva meseca. Naslednjič pa sem hodil bos po reki in si močno porezal, zato sem bil šivan med prsti na nogi. Potem sta oče in mama prevzela oskrbovanje planinske koče in izkazalo se je, da je bilo v hribih zame bolj varno. Je pa res, da sem se tam naučil veliko neumnosti in pripovedovati vide (smeh)."

Boštjan Meglič znan tudi kot poštar Peška Foto: Ana Kovač

Boštjan je bil v mladosti aktiven pionir in mladinec.

"Drži. V mladosti sem bil aktiven pionir in mladinec. Kar trikrat sem se udeležil Delavnih brigad in dvakrat celo dobil naziv Naj Brigadir."

Boštjan je vzdevek Peška dobil, ker je vedno rad na sošolce "streljal" s peškami od češenj.

"Ta pa ne drži. Vzdevek sem dobil po starejšemu bratu Alešu, ki so mu govorili Aleška Peška. Nato se je ta vzdevek prijel še mene in tudi mojega mlajšega brata. Vseeno pa lahko rečem, da sem ga jaz najbolje unovčil (smeh)."

