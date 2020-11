"Na stotine oboževalcev me je v evforiji stisnilo ob steno in skoraj zadušilo"

V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu nocoj ob 20. uri na Planetu, gledalce čaka prav poseben skok v glasbeno preteklost. Po dolgoletnem glasbenem premoru bomo v televizijski oddaji spet lahko videli nastop pevca Sebastiana, ki bo nastopil z novo priredbo skladbe Hočem to nazaj, s katero je navduševal pred natanko dvajsetimi leti. Sebastian nam je v pogovoru zaupal, kako se spominja evforije izpred dvajsetih let, kateri nastopi so bili najbolj nepozabni in kateri so bili najbolj inovativni načini, s katerimi so oboževalci hoteli priti v stik z njim.

V oddaji Pri Črnem Petru boste nastopili s skladbo Hočem to nazaj, za katero ste letos, po 20 letih, naredili priredbo in posneli tudi nov videospot. Kateri spomini so ob tem privreli na dan?

Uh, tega pa je bilo kar nekaj. Tudi na splošno smo zdaj s takratnimi oboževalci preko mojega profila na Facebooku in Instagramu zelo veliko v stiku in skupaj obujamo spomine na vse, kar smo doživeli skupaj, še posebej od objave mojega premiernega nastopa izpred 20 let na socialnih omrežjih. Marsikatero zgodbo celo izvem sedaj, toliko let kasneje, oglasilo se mi je tudi kar nekaj staršev, ki so z mano delili vse prigode o prevažanju svojih otrok na moje nastope, čakanja nanje v avtomobilih, prebijanja skozi gneče itd. Prav lepo je videti, kako zelo smo skozi vse te zgodbe toliko let po tem, ko so se zgodile, še vedno tako močno povezani.

Ko ste začenjali s svojo glasbeno potjo, smo v Sloveniji še lahko govorili o glasbenih zvezdah, ki so jih spremljale trume oboževalcev. Kateri so bili najbolj inovativni načini, s katerimi so vaši oboževalci poskušali priti v stik z vami?

Najbolj inovativna je bila zagotovo oboževalka, ki je delala pri ponudniku mobilnih storitev, pri katerem sem bil tudi sam, moja telefonska pa je bila tajna (takrat so se še uporabljali imeniki telefonskih številk). Kot zaposlena je imela dostop do vseh številk, tudi tajnih in tako tudi moje, nakar jo je seveda izbrskala ter me potem klicala. O tem, ali se je tam zaposlila samo zato, da pride do moje številke, sicer nisva govorila (smeh), se pa spomnim, da je bila zelo prijazna in prav nič nadležna.

Sebastian bo prvič po dolgih letih nastopil v televizijski oddaji.

Imeli ste tudi ogromno nastopov, včasih tudi po štiri na dan. Je bil kakšen tako zelo poseben, da vam je še posebej ostal v spominu?

Teh je kar nekaj. Turneja Popstars je bila zagotovo zelo posebna izkušnja zaradi same evforije, ki je takrat vladala okoli mene, Bepop in Game Over, so pa tukaj še tudi drugi nastopi. Nastopa na koprskem trgu se spominjam recimo zato, ker so me iz zakulisja morali reševati v avtih z zatemnjenimi stekli, da sem sploh lahko šel domov, ker so bili vsi izhodi poplavljeni z oboževalci. No, spomnim pa se ga tudi zato, ker mi je zaradi tega skoraj odpadel nastop v Postojni nekaj tednov kasneje, saj organizator ni bil prepričan, da lahko zagotovi zadostno varovanje, ko je videl norijo v Kopru. Potem je poseben tudi nastop na Snežnem stadionu v mojem rodnem Mariboru, kjer sem prvič nastopal pred 30 tisoč ljudmi. Ali pa podpisovanje po koncertu v Slovenskih Konjicah, ko me je na stotine oboževalcev v vsej evforiji stisnilo ob steno in skoraj zadušilo; takrat sem šele videl, kako močnih je lahko toliko najstnic naenkrat. Še bi lahko našteval, bi pa bilo zanimivo vse te spomine zbrati v kakšni knjigi (smeh).

Rekli ste, da ste bili v nekem trenutku prvi na lestvici najbolj priljubljenih slovenskih pevcev, pa tudi prvi na lestvici najbolj osovraženih. Kako ste se takrat spopadali z negativnimi komentarji in kako gledate na trenutne razmere, ko lahko na družbenih omrežijh vsak izrazi svoje mnenje in nemalokrat so komentarji tudi zelo žaljivi?

Ko tako gledam nazaj, moram reči, da sem kar dobro prenašal vso negativo okoli sebe. Tako velike estradne zgodbe, kot je bila moja, se ne da pisati, ne da bi se pri tem pojavili nevoščljivci in moja pojava je takrat res zelo polarizirala: ali so bili ljudje zelo zame ali pa močno proti. Pa niso bili samo komentarji; ko bi vedeli, kaj smo kdaj dobili na oder. Človeka včasih kar postane strah ob misli, kakšni ljudje se sprehajajo med nami. Tudi ko danes preberem kak komentar, me žalosti, ko vidim, koliko gneva in frustracij se skriva v ljudeh. Iz prve roke lahko iskreno povem, da se nas tovrstni komentarji praktično ne dotaknejo, so pa lep pokazatelj, koliko ljudi je nezadovoljnih s svojimi življenji. Ker nekdo, ki je zadovoljen sam s sabo, nima potrebe pljuvati po drugih, ne glede na to, za koga gre.

Zakulisje snemanja vidospota za priredbo skladbe Hočem to nazaj Foto: CTRL.media

Povedali ste, da ste priredbo pesmi Hočem to nazaj naredili predvsem za svoj užitek. In čeprav časi za glasbenike trenutno niso ravno najboljši, ali vseeno načrtujete kakšen večji koncert, morda novo ploščo?

Sicer je bilo res nekaj negativnih izkušenj, kot ste jih omenili prej, a vedno rad rečem, da mi je glasba dala najlepše spomine in nekaj nenadomestljivih prijateljstev. Prav to je tudi ideja projekta "Hočem to nazaj! 2020 Remix": nabirati lepe spomine za nadaljnjih morda 20 let. Sicer pa sem zelo neobremenjen s tem, kaj sledi; rad delam po navdihu in ko se pokažejo kakšne dobre priložnosti, ideje, projekti, sodelovanja. Mislim, da bo še kar nekaj časa trajalo do prvih koncertov pod normalnimi pogoji, a kak nostalgični koncert tu in tam z vsemi največjimi hiti v stilu prave "throwback" zabave se bo po protikoronskih ukrepih zagotovo zgodil. Mini turneja je bila v planu že to jesen, a se je tisti zgoraj odločil drugače in svet spravil na kolena. Kot vedno, bo tudi tokrat vse prej kot slej minilo in takrat se bomo lahko ponovno družili — upam, da tudi na kakšnem mojem koncertu.

