Filmski konec tedna na Planetu

Planet

V soboto ob 22. uri nas bo po oddaji Pri Črnem Petru v odličen večer zapeljala domišljijska romantična drama Charlie (Charlie St. Cloud) z Zacom Efronom v glavni vlogi. Ta igra najstnika Charlieja, ki se po usodni prometni nesreči, v kateri je izgubil mlajšega brata, nikakor ne more otresti občutkov krivde. Hkrati ga z umrlim bratom veže posebna vez, ki mu omogoča, da ga še vedno vidi in se z njim pogovarja, kar Charlieja povsem prevzame in oddalji od zunanjega sveta. A nekega dne spozna simpatično Tess, ki mu znova pokaže radosti resničnega življenja. Charlie se znajde v veliki čustveni dilemi med novo ljubeznijo in obljubo, ki jo je dal bratu.

V nedeljo ob 20. uri pa bo na Planetu poskrbljeno za akcijo, saj bo na sporedu kriminalni film Napad na policijsko postajo št. 13 (Assault on Precinct 13) z Ethanom Hawkom, Mario Bello, Laurenceom Fishburnom in Gabrielom Byrnom. Zgodba se dogaja na silvestrsko noč, ko se mora peščica policistov na policijski postaji spajdašiti z zaporniki, da bi se ubranili nenehnih napadov oborožene tolpe.

Ob 23.10 bo na Planetu še ZF-akcija Jaz, robot (I, Robot) z Willom Smithom v vlogi policista. Ta ne mara tehnologije in preiskuje zločin, ki ga je morda zagrešil robot, kar bi lahko pomenilo grožnjo vsemu človeštvu.

Planet 2

Na Planet 2 bo v soboto ob 20. uri na sporedu prenos tekme Prve lige Telekom Slovenije med Koprom in Gorico, ob 21.55 pa sledi akcijski film Ujemi Gringa (Get the Gringo) z Melom Gibsonom v vlogi okorelega kriminalca, ki ga mehiške oblasti ujamejo in vtaknejo v velikanski zaporni kompleks, kjer se mora s pomočjo mladega fanta naučiti preživeti v okrutnih razmerah.

V nedeljo ob 21. uri bo na Planet 2 komična drama Varnost ni zagotovljena (Safety Not Guaranteed) z Aubrey Plaza, Jakom Johnsonom in Markom Duplassom. Aubrey Plaza igra mlado pripravnico pri reviji, ki se prelevi v priložnostno detektivko, ko naleti na nenavaden oglas, v katerem avtor išče partnerja za potovanje v času. S piscem Jeffom in kolegom pripravnikom se odpravijo na pot v obalno mestece, kjer Darius spozna Kennetha, moža, ki je prepričan, da je iznašel časovni stroj. Bolj ko se zbližujeta in razumeta drug drugega, manj jasno je, ali je Kenneth preprosto nor ali mu bo v resnici uspelo fantastično potovanje v preteklost.

Ujemi Gringa

Planet PLUS

Na Planet PLUS bo v soboto ob 20. uri na ogled komična drama Jonesovi (The Joneses) z Davidom Duchovnyjem, Demi Moore in Amber Heard. Jonesovi so kot popolna družina iz sanj vsakega Američana. So priljubljeni, pametni, lepi, uspešni, skratka brez napak. No, morda z eno samo napako. Pod bleščečim površjem se skriva nekaj zloveščega. Ko se jim zgodi nepričakovana nesreča, Jonesovi pod sijajnim pročeljem potrošništva razkrijejo svojo resnično podobo ...

V nedeljo ob 20. uri bo za sprostitev na Planet PLUS poskrbela komična romanca Ameriška ljubljenca (America's Sweethearts), v kateri Julia Roberts igra požrtvovalno osebno asistentko prelepe, vase zagledane megazvezdnice (Catherine Zeta-Jones), ki je čisto po naključju tudi njena sestra.

Ameriška ljubljenca

Spremljajte nas na omrežjih Facebook, Instagram, Twitter in YouTube.