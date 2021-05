Priljubljena skupina bo z novim pevcem premierno predstavila novo pesem #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poskočni muzikanti, ki so se pred časom razšli s pevcem Dejanom Kranjcem, ker se je ta odločil za samostojno glasbeno pot, imajo novega pevca, ki prav tako sliši na ime Dejan. V oddaji Pri Črnem Petru, ki bo na sporedu ob 19.45 na Planetu, bodo v novi zasedbi premierno predstavili čisto novo pesem.

Gledalci sobotne oddaje Pri Črnem Petru bodo tako lahko malce bolje spoznali novega pevca skupine Poskočni muzikanti. Dejan Golob prihaja s Koroške, z glasbo pa se aktivno ukvarja že več kot dvajset let, saj je pred tem nastopal v dveh drugih ansamblih. V oddaji bodo fantje premierno predstavili pesem Usojena, ki je prva skladba skupine v novi sestavi.

Tokratni glasbeni izbor bodo dopolnili Nuša Derenda in Isaac Palma, Alya, Darja Gajšek in Prestiž, ansambel Aplavz, ansambel Andreja Bajuka, Vražji muzikanti in Mladi Dolenjci.

V gostilni pri Črnem Petru Fani nadaljuje s pripravami na kandidaturo za županjo. Naročila je, da ji naredijo kip, vadi govore za svoje volilno telo, Bogomil pa je v svoji vlogi ministra za propaganda vedno bolj nesrečen. Z Martinom se dogovorita, da bosta Fani odvrnila od kandidature. Zapleta se tudi pri Veroniki, ki se je zaljubila v Matica. Kakšna bo njena reakcija, ko bo izvedela skrivnost?

Zabavna glasbena oddaja Pri Črnem Petru je na sporedu vsako soboto ob 19.45 na Planetu.

