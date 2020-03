Nuša Rojs: Raje sem sama, kot da bi bila s kom iz napačnih razlogov

Nuša Rojs, ki bo v oddaji Pri Črnem Petru nastopila z dvema skladbama, je priznala, da je njena prepoznavnost z nastopom v šovu močno poskočila.

"Sem zelo odprta oseba in vedno sem rada s kom poklepetala, zdaj ko imajo ljudje občutek, da me poznajo, se to večkrat dogaja. Všeč mi je, da so ljudje odprti in prijateljski do mene. Ogledi mojih videospotov so se tudi povečali, prav tako mi več ljudi sledi na družbenih omrežjih, najbolj pa me veseli, da je več povpraševanja za glasbene nastope," je razložila Nuša, ki kljub ne najboljši ljubezenski izkušnji po koncu šova še vedno verjame v ljubezen.

Foto: Ana Kovač

"Ljubezen je vse, največja pozitivna vibracija, iz katere se rodi vse lepo in dobro, najdemo jo lahko povsod. V današnjih zvezah lahko pogosto vidimo, da partnerstvo ne pomeni tudi nujno ljubezni in da so ljudje skupaj iz napačnih razlogov. No, jaz sem raje sama in širim ljubezen do svoje publike, najdem pa jo v sebi in glasbi," je povedala.

V teh dneh, ko naša življenja ne tečejo ravno po ustaljenih tirnicah, tudi Nuša vse bolj pogreša glasbeno ustvarjanje in nastope, čeprav pravi, da ji nikoli ni dolgčas. "V hiši in okrog hiše je vedno kaj dela. Kosim travo, sekam drva, delam na vrtu, češem in strižem psičko, grem oskrbet konja, telovadim, kuham, čistim, fotografiram, pišem, pojem ..."

"Skoraj vse enako, samo k babici in drugim sorodnikom ne morem, zelo jih že pogrešam. Družina mi pomeni največ in studio pogrešam, pogrešam ustvarjanje pa tudi nastopanje. Upam in molim, da res čim prej mine ta čas, brez večjih posledic," je sklenila pevka, ki jo boste lahko videli v nocojšnji oddaji Pri Črnem Petru.

