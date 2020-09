Nocoj se na Planet vrača oddaja Pri Črnem Petru #video

"Jaz sem povsem vznemirjena, čeprav je to že ne vem katera oddaja. Vsakič, preden greš na oder, si napet, saj je vsakič drugo občinstvo, drug scenarij, drugi glasbeniki. To je res vznemirljiv posel in tudi trema je prisotna," je priznala Jasna Kuljaj, ki bo voditeljsko vlogo v novi sezoni prepustila natakarici Sofiji, sama pa se bo preselila za točilni pult.

"Po novem imam 'firtah'. Gledala sem plačilne sezname in sem videla, da se trenutno bolj splača biti natakar kot umetnik. To, kar jaz delam, včasih malo blefiram, je oblikovanje besed in to je v tej gostilni očitno manj plačano, zato sem se odločila za menjavo vlog."

V novi sezoni pa se bo stalni ekipi pridružil tudi Matjaž Javšnik. "Tretja sezona oddaje Pri Črnem Petru prinaša nekaj novosti. Imeli bomo nov lik. Matjaž Javšnik se nam je pridružil v krasnem liku sodobnega slovenskega športnika, ki ima sicer več na jeziku kot na telesu. In v zvezi s tem se bo seveda marsikaj razpletalo, predvsem zaradi tega, ker niti mi ustvarjalci ne vemo, da ima ta gostilna spodaj tudi klet," pa je razkril Jože Potrebuješ, ki je eden od ustvarjalcev oddaje.

Nekoliko manj pa se novega gosta v gostilni veseli novinar Regon, ki ga igra Sašo Đukić. "Zgodila se je naravna katastrofa, nad gostilno smo namreč dobili stanovalca, to je gospod Franci, ki je prišel iz mesta, in on nam bo grenil življenje v vsej sezoni. A potrudili se bomo shajati z njim."

Nova sezona oddaje Pri Črnem Petru se začenja NOCOJ ob 20. uri na Planetu. Ne zamudite!

