Kje bo najdaljšo noč v letu preživela Jasna Kuljaj? #video

Preteklo soboto smo na Planetu z oddajo Pri Črnem Petru že doživeli najboljšo prednovoletno zabavo, ki so jo zaznamovali glasbeni nastopi samih odličnih glasbenih gostov. Za piko na i pa je prav gotovo poskrbel nastop Andreja Berganta iz legendarne zasedbe Fantje s Praprotna.

Foto: Bojan Puhek

Na snemanju oddaje smo se pogovarjali tudi z voditeljico Jasno Kuljaj in jo vprašali, kako namerava preživeti silvestrski večer.

"Za najdaljšo noč v letu se letos še nisem odločila, kje jo bom preživela. Kot vseh stvari v življenju se tudi te noči lotim spontano in se prepustim trenutnemu navdihu. Oziroma če povem drugače, do zadnjega čakam, da me kdo povabi kam, kjer se dobro je in pije," nam je v svojem hudomušnem slogu odgovorila Jasna.

V spodnjem videoposnetku si lahko pogledate še nekaj voščil ustvarjalcev oddaje Pri Črnem Petru.

V soboto ob 20. uri bo na Planetu na sporedu posebna oddaja Pri Črnem Petru, v kateri si boste lahko še enkrat ogledali vse najboljše glasbene nastope iz preteklih oddaj.

