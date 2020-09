"Res nismo dobili certifikata, a smo vseeno ponosni nase!" #foto

V včerajšnji oddaji Preživetje v divjini so se na izzivu preizkusili Natalija, Alen in Silvio. Čeprav jim je ob spremenljivem vremenu na negostoljubnem otoku uspelo preživeti en dan in eno noč, pa jim ni uspelo opraviti vseh nalog in predvsem jim ni uspelo narediti splava za pobeg z otoka. To je bil glavni razlog, da jim mojster tehnik preživetja Brane T. Červek ni podelil certifikatov za uspešno opravljen izziv.

V novi sezoni oddaje Preživetje v divjini so se tekmovalci sicer večinoma borili z neznosno vročino in pomanjkanjem vode, tokrat pa so se tekmovalci spopadali s popolnoma drugačnimi razmerami. Spremenljivo vreme jim je namreč prineslo tudi dež in močan veter.

"Z dežjem so se nam prioritete spremenile. Gledali smo predvsem na svojo varnost in ohranjanje energijo za naslednji dan. Ognja in orožja se nam ni zdelo smiselno delati, ker smo vedeli, da do bivaka živali ne bodo prišle zaradi nemogočega terena in močnega vetra. Splav pa smo nameravali narediti naslednje jutro," je razložila Natalija.

"Razmišljali smo predvsem, kaj je v tistem trenutku najbolj pomembno za nas. Vedeli smo, da bo noč hladna in vetrovna, zato smo se osredotočili na izdelavo bivaka in zbiranje deževnice," je dodal Alen.

Čeprav tekmovalci niso prejeli certifikatov, so vseeno ponosni nase in poudarili so, da so dali vse od sebe. Najpomembnejše se jim je zdelo, da so ves čas delovali kot ekipa in da so vse odločitve sprejemali skupaj. "Preživeli smo, to šteje," je prepričana Natalija, Silvio pa je povedal, da je vesel, da je na preizkušnji spoznal dva čudovita človeka, s katerima je doživel to novo izkušnjo.

"Vsekakor je pred televizijskimi zasloni vse videti lažje, kot je v resnici, ko se sam znajdeš v tej situaciji," je na koncu pripomnil Alen.

Oddaja Preživetje v divjini je na sporedu vsak torek ob 21. uri na Planetu.

